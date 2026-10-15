De retour à Lyon avec Crystal Palace à l’occasion de la Ligue Europa, Pierre Sage n’a pas oublié la rivalité entre l’OL et l’ASSE. L’ancien entraîneur lyonnais, passé depuis par le RC Lens, a profité de sa conférence de presse pour adresser un clin d’œil à son club de cœur. Interrogé sur la possibilité d’entraîner l’Olympique de Marseille, le technicien français a laissé entendre qu’un autre club lui serait bien plus difficile à rejoindre : l’AS Saint-Étienne.

La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon dépasse largement les confrontations sur le terrain. Même lorsque les deux formations n’évoluent pas dans la même division, le derby reste profondément ancré. Pierre Sage vient d’en donner une nouvelle illustration.

L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, désormais sur le banc de Crystal Palace, retrouve Lyon à l’occasion d’un rendez-vous européen. Et face aux journalistes, le technicien n’a pas caché son attachement à Lyon.

Pierre Sage revendique son identité lyonnaise

Passé par le centre de formation de l’OL avant de prendre les commandes de l’équipe première, Pierre Sage conserve un lien particulier avec le club rhodanien.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Malgré ses expériences successives à Lens puis à Crystal Palace, il continue de se considérer comme un Lyonnais.

« J’ai ma maison ici et quand on me demande où j’habite, même si je suis Londonien aujourd’hui, je dis à Lyon. J’ai l’impression d’être parti hier. »

Un attachement qu’il a ensuite résumé avec une formule particulièrement révélatrice.

« Je suis maintenant un Lyonnais qui entraîne Palace, comme j’ai été un Lyonnais qui entraîne Lens… »

Pour Pierre Sage, changer de club ne signifie donc pas nécessairement renoncer à ses attaches.

Mais cette réflexion a rapidement conduit à une question plus sensible : jusqu’où pourrait-il aller dans sa carrière d’entraîneur ?

ASSE : le club que Pierre Sage ne pourrait pas entraîner ?

Au cours de cette conférence de presse, Pierre Sage a notamment évoqué Bruno Genesio, autre entraîneur associé à l’histoire lyonnaise.

« Un peu à l’image de Bruno Genesio qui est un Lyonnais qui entraîne l’OM. »

Un journaliste lui a alors demandé s’il pourrait lui aussi entraîner Marseille. Sa réponse n’a pas manqué de faire sourire.

« Peut-être pas pour le moment. Mais je dirais plutôt qu’il y a un autre club qu’on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais. »

Pierre Sage n’a pas prononcé le nom de Saint-Étienne. Mais difficile de ne pas voir dans cette déclaration une référence à l’ASSE, rival historique de l’Olympique Lyonnais.

Une manière de rappeler que certaines rivalités dépassent les simples considérations professionnelles.

Une rivalité qui ne disparaît jamais

La sortie de Pierre Sage illustre la place particulière du derby dans le football français.

Au fil des décennies, l’opposition entre Lyon et Saint-Étienne s’est construite autour de deux histoires, de deux identités et de deux publics profondément attachés à leurs couleurs.

Et si les entraîneurs comme les joueurs peuvent désormais multiplier les expériences au cours de leur carrière, certains passages restent sensibles.

Pierre Sage, qui connaît parfaitement l’environnement lyonnais, a fixé sa limite géographique. Une déclaration qui relève davantage du clin d’œil que de la provocation directe.

Même loin de Geoffroy-Guichard, les Verts ne sont jamais très loin des conversations lorsqu’il est question de l’OL.