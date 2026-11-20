Leader de Ligue 2, l’ASSE s’apprête à passer un vrai test sur la pelouse du Stade de Reims samedi. Ancien défenseur stéphanois et désormais consultant pour beIN Sports, Patrice Ferri a livré son analyse dans les colonnes de L’Union. À ses yeux, les Verts se distinguent de leurs concurrents par leur régularité, mais également par une pression populaire.

L’ASSE au-dessus de la concurrence selon Patrice Ferri

Avec neuf victoires en douze journées, Saint-Étienne a pris les commandes de la L2. Si plusieurs équipes restent au contact, les hommes de Ian Cathro affichent une régularité qui semble convaincre Patrice Ferri.

« Sainté, c’est la seule véritable équipe à avoir le moins de trous d’air possible et qui parvient à tenir la distance. C’est ce qu’il faut prendre en compte. Et il y a quelque chose de supplémentaire à Saint-Étienne, c’est l’engouement du public. Comme si l’équipe jouait le haut du tableau de Ligue 1. C’est un élément qui peut faire la différence, bien sûr. »

Mais cette ferveur constitue également une source de pression supplémentaire. Formé à Saint-Étienne, l’ancien défenseur connaît les exigences qui accompagnent le port du maillot vert.

Une pression comparable à celle du PSG !

« À Saint-Étienne, la pression fait partie du club, du package. C’est comme si tu signais au PSG actuellement. C’est la même situation. »

Selon le consultant, Reims et Saint-Étienne ne nourrissent pas les mêmes impératifs. Si les Champenois peuvent ambitionner un retour dans l’élite, la montée apparaît comme une exigence beaucoup plus forte dans le Forez.

« Quand tu as 35 000 spectateurs au stade en Ligue 2, on se doute bien que le club ne peut pas rester des années dans la division. »

Patrice Ferri distingue l’ASSE des autres prétendants

Le choc de samedi au stade Auguste-Delaune pourrait permettre aux Stéphanois de repousser un concurrent direct. Mais Patrice Ferri estime que les Champenois ont aussi beaucoup à jouer dans cette confrontation.

« Tout le monde trouverait normal que ce soit un match de Ligue 1. Saint-Étienne a besoin de continuer à creuser l’écart qui est loin d’être énorme. De son côté, Reims a la nécessité de faire bonne figure et de réaliser un gros match. »

Dans un championnat particulièrement homogène, l’ancien Vert considère même que Saint-Étienne est la seule équipe qui puisse se focaliser exclusivement sur une accession directe en L1.

« Pour moi, à part Saint-Étienne, pour les autres, ce serait une erreur de vouloir uniquement se positionner pour le top 2. Les matchs sont tellement compliqués que c’est difficile de faire des séries. C’est devenu trop difficile à maîtriser. »

Un constat flatteur pour les hommes de Ian Cathro, mais qui rappelle aussi la responsabilité qui leur incombe.