Après un succès précieux pour l’ASSE sur la pelouse du Red Star, le club a posté une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube pour replonger dans les coulisses du déplacement à Saint-Ouen.

En déplacement chez son dauphin, le Red Star, l’ASSE jouait gros ce samedi soir lors de la neuvième journée de Ligue 2. Les Stéphanois ont su faire la différence en première période avant de résister aux offensives adverses pour repartir avec les trois points.

L’ASSE s’impose d’une courte tête

La rencontre démarre sur un rythme élevé, mais ce sont les hommes d’Ian Cathro qui frappent les premiers. À la 13ᵉ minute, Pedro trouve Breum, qui glisse un ballon astucieux vers Cardona. L’attaquant maltais prend le dessus sur le gardien et conclut pour permettre aux Verts de mener 1-0.

Le Red Star tente de réagir, mais manque de précision dans le dernier geste. De son côté, Saint-Étienne se montre dangereux en transition. À la 31ᵉ minute, Ferreira centre pour Breum, dont la tête ne trouve pas le cadre. Les joueurs de l’ASSE rejoignent les vestiaires avec un avantage mérité.

La seconde période est plus compliquée. Les Audoniens poussent et obligent les Verts à défendre bas. Les Stéphanois tiennent toutefois bon et se procurent une occasion énorme de faire le break : seul au second poteau, Pedro manque la cible.

Davitashvili tente encore sa chance en fin de match, mais Poussin repousse sa frappe. Sans parvenir à doubler la mise, l’ASSE préserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire 1-0 leur permet de creuser l’écart sur leur poursuivant et de rester en tête du championnat.

La satisfaction de Ferreira et Bernauer

Joao Ferreira : « La deuxième mi-temps était très, très dure. La première aussi, mais… ce n’est pas facile de défendre pendant toute une mi-temps. Mais trois points : objectif atteint. »

Maxime Bernauer : « La première mi-temps a été plutôt bonne. Après, en deuxième mi-temps, on fait une mauvaise entame, du coup, on les laisse y croire. Ces victoires-là forgent une équipe et c’était important de prendre cinq points d’avance et de rester leaders. On reste calmes, on reste humbles, mais celle-là est très importante. Il faudra s’en souvenir à la fin de la saison.

Oui, on explose de joie, car on savait très bien que c’était un petit tournant. Soit on laissait croire que tout le monde pouvait jouer la montée, soit on leur envoyait un message. Le seul objectif de ce soir, c’était de gagner et c’est chose faite. Donc, on va profiter et se remettre au travail. »