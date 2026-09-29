L’ASSE doit composer avec une nouvelle alerte concernant Joao Ferreira. Déjà victime de deux blessures marquantes ces derniers mois, le défenseur portugais est apparu à l’entraînement avec un masque de protection sur le visage. Une précaution qui ne semble toutefois pas remettre en cause sa disponibilité.

Joao Ferreira n’est décidément pas épargné. Depuis son arrivée dans le Forez, le défenseur de l’ASSE a déjà connu plusieurs pépins physiques. Cette fois, c’est avec un masque protégeant son nez que le Portugais a été aperçu lors de la reprise de l’entraînement.

Pour l’heure, aucune information précise n’a filtré concernant l’origine de cette nouvelle blessure. Sa nature exacte et les circonstances dans lesquelles elle est survenue ne sont pas davantage connues.

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Ferreira présent à l’entraînement avec l’ASSE

La principale information est toutefois rassurante : Joao Ferreira participe bien aux séances. Sa présence avec le groupe laisse penser que cette blessure ne devrait pas l’empêcher de tenir sa place lors des prochaines échéances.

Le masque porté par le défenseur constitue ainsi une protection supplémentaire, sans qu’une indisponibilité ne soit annoncée à ce stade. Il faudra néanmoins surveiller son évolution au cours des prochains entraînements.

Une nouvelle alerte qui intervient alors que l’ASSE profite de la trêve internationale pour travailler avec un effectif fortement réduit par les départs en sélection.

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Deux blessures avaient déjà marqué sa saison

Ce nouvel épisode rappelle que Joao Ferreira a déjà connu deux blessures particulièrement marquantes avec les Verts.

En août, face à Clermont, le Portugais avait été victime d’un violent choc avec El Hadj Koné. Évacué sur civière avec une minerve, il avait passé la nuit à l’hôpital par précaution. Les examens s’étaient finalement révélés rassurants et Ferreira avait pu regagner son domicile dès le lendemain.

Quelques mois plus tard, le défenseur avait connu une mésaventure d’une tout autre nature. Expulsé lors de la défaite face à Boulogne-sur-Mer, il avait frappé un mur dans le couloir menant aux vestiaires sous le coup de la frustration. Un geste qui lui avait occasionné une fracture de la main droite et une longue période d’absence.

Plus de peur que de mal cette fois pour Ferreira ?

La situation paraît donc, à ce stade, beaucoup moins préoccupante. Contrairement à ses deux précédentes blessures, Ferreira est en mesure de s’entraîner et semble bel et bien pouvoir jouer malgré son masque.

À l’ASSE, aucune communication n’a pour le moment permis d’en savoir davantage sur cette protection ou sur la blessure qui la nécessite. Son utilisation permettra surtout au Portugais de protéger la zone touchée tout en poursuivant normalement son travail.

Une bonne nouvelle pour Ian Cathro, qui devrait donc pouvoir compter sur son défenseur malgré cette nouvelle alerte physique.