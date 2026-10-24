L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard pour la réception du FC Nantes dans le cadre d’un classique du football français. Un duel sous haute tension où les Verts chercheront à inverser une série délicate à domicile en s’appuyant sur un Augustine Boakye incisif et sur les leçons de leur dernière confrontation dans le Forez.

En janvier 2025, l’ASSE accueillait le FC Nantes dans un Geoffroy-Guichard privé de ses Kops. La rencontre avait pourtant mal débuté pour les Ligériens, cueillis à froid après une ouverture du score nantaise consécutive à une malencontreuse déviation de Dennis Appiah. Menés au score et en manque de repères face au bloc adverse, les Stéphanois avaient longtemps peiné à trouver la faille.

La libération était finalement intervenue dans le dernier quart d’heure grâce à une inspiration géniale d’Augustine Boakye. D’une frappe somptueuse logée sous la barre transversale, le milieu offensif stéphanois avait arraché le match nul (1-1) et enflammé le Chaudron. Un éclair de classe qui hante encore les mémoires nantaises et rappelle que les duels entre les deux clubs se jouent souvent sur des détails techniques.

L’ASSE ne gagne plus contre le FC Nantes

À l’aube de cette nouvelle confrontation dans le Forez, les statistiques des confrontations jouées dans le Chaudron penchent nettement en faveur des Verts. En 55 matchs disputés à domicile face aux Canaris, l’ASSE s’est imposée à 25 reprises, pour 17 matchs nuls et seulement 13 défaites. Les Stéphanois affichent également un bilan offensif solide devant leur public avec 82 buts inscrits pour 53 encaissés.

Cependant, les Ligériens devront aborder cette rencontre avec méfiance au vu de la série actuelle à la maison. Les coéquipiers d’Augustine Boakye restent en effet sur 4 matchs sans victoire à Geoffroy-Guichard face aux Nantais, ainsi qu’une série de 4 rencontres consécutives en concédant au moins un but à domicile contre les Jaunes et Verts.

L’essentiel ► L’ASSE reste sur quatre matchs sans victoire à domicile face à Nantes. (2N & 2D). ► Lors de la dernière venue des Canaris en Ligue 1, Boakye nous offrait déjà un bijou.



La dernière victoire stéphanoise dans leur antre face au FCN remonte à novembre 2018 (3-0), tandis que le dernier revers à la maison face aux Canaris remonte à décembre 2021 (0-1).

Nantes veut décoller, les Stéphanois veulent s’envoler

Au-delà du passé, c’est l’analyse de la forme du moment qui retient l’attention des observateurs. Sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, les deux équipes affichent des trajectoires contrastées. L’ASSE tente de confirmer sa domination dans cette première partie de saison en s’appuyant sur les fulgurances de son secteur offensif et une animation défensive qui commence à apporter satisfaction. Avec trois victoires, un nul et une défaite, les hommes de Cathro sont repartis de l’avant avec deux succès depuis le retour de la trêve.

En face, le FC Nantes traverse une période tourmentée. Les Canaris s’affichent en grande difficulté à l’extérieur, comme en témoigne leur série en cours de 7 matchs sans victoire hors de leurs bases et une fragilité défensive chronique qui pèse lourd dans le décompte des points. Les Jaunes et Verts peinent à enchaîner et avancent en terre stéphanoise avec le costume d’une équipe sous pression, cherchant désespérément à retrouver de la solidité. Les hommes de Poirier restent sur 2 victoires pour autant de défaites et un nul.

Augustine Boakye, l’atout numéro un des Verts

Augustine Boakye aborde cette rencontre avec un bilan étincelant de 5 buts inscrits lors de 5 de ses 6 derniers matchs. Mieux encore, le milieu ghanéen a pris l’habitude de ne marquer que des chefs-d’œuvre, transformant chaque opportunité aux abords de la surface en véritable danger de mort pour les gardiens adverses.

Face à une arrière-garde nantaise en souffrance loin de la Beaujoire, la menace Boakye sera scrutée de très près. Si le numéro 20 stéphanois parvient à réitérer ses partitions lumineuses et à guider l’animation offensive des Verts, l’ASSE possédera toutes les cartes en main pour briser sa mauvaise série à la maison et offrir une nouvelle soirée mémorable à son public.