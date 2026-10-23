L’ASSE reçoit un FC Nantes en perdition samedi soir (20h45) dans un Chaudron à guichets fermés. Sur le papier, un classique déséquilibré. Mais les grands soirs adorent brouiller les pistes. Décryptage dans notre dernier avant-match.

Dix-huit titres de champion de France sur la même pelouse, ce samedi soir (20h45). Mais en Ligue 2. L’ASSE reçoit le FC Nantes à l’occasion de la dixième journée de Ligue 2 et l’un des classiques de l’élite se joue désormais à l’étage en dessous. Une anomalie. Et derrière l’affiche, un ravin. D’un côté, des Verts déroulent avec sept victoires en neuf journées. De l’autre, des Canaris quatorzièmes avec huit petits points, englués dans une relégation douloureuse qu’ils n’arrivent toujours pas à digérer. « Pour l’instant, la mayonnaise, elle ne prend pas », observe Gabriel, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Les Canaris en eaux troubles

Quatorzièmes, les Nantais peinent à décoller dans cette Ligue 2. Un mois d’août catastrophique, marqué par trois défaites en autant de matchs, a coûté sa place à Michel Der Zakarian. Son remplaçant, Grégory Poirier a bien sorti les Canaris du fond du sceau. Mais la récente défaite contre Dunkerque (2-3) sonne comme un coup d’arrêt.

Pourtant, ce n’est pas la qualité qui manque. « Ils ont énormément de qualité, mais un effectif très très mal construit », analyse Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. « Ils ont à peu près 10 milieux de terrain alors qu’il y a deux postes à prendre. Devant, ils ont un seul véritable avant-centre. »

Dans le jeu, les Nantais semblent à court d’idées, poursuit-il. « C’est une équipe qui court beaucoup, qui a plutôt la balle, mais qui a zéro créativité. Leur jeu, c’est soit de jouer rapidement devant, soit de mettre des centres. Ils en mettent, ils en mettent, et ils en mettent. »

Cette zone de turbulence est surtout dû à une longue période d’instabilité en interne. Encore récemment, le propriétaire du club, Waldemar Kita, décidait de mettre un terme aux négociations pour la vente du club. « C’est une pierre de plus dans le climat un peu incertain qui entoure le club depuis le début de la saison », observe Gabriel.

Un match piège pour l’ASSE

Rien n’indique pour autant que l’ASSE verra la victoire lui tomber dans les bras. La victoire étriquée au Stade Bauer (0-1) a engrangé une confiance du côté des Verts, au risque de les endormir. « Attention à ne pas se voir un peu plus beaux qu’on l’est », avertit Gabriel, qui met en garde contre l’excès d’optimisme. « En 2023 contre le Paris FC, les 90 ans du club, stade rempli à craquer, et au final on fait un match horrible où on perd 1-0. »

D’autant qu’en face, les Nantais sont certes enlisés dans une période compliquée. Pourtant, ils n’ont pas vacillé face à Boulogne (succès 1-2) ni à Reims (0-0). Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, les Nantais auront certainement à cœur de relancer la machine. « Ces joueurs-là, ils vont vouloir se montrer et paradoxalement, je pense qu’ils vont peut-être faire l’un des meilleurs matchs de leur saison », affirme Romain.

« Nantes, c’est une équipe qui peut très vite couler”

Pour s’imposer, les Stéphanois devront frapper rapidement. Dunkerque l’a montré face à Nantes, en inscrivant deux buts en l’espace de dix à quinze minutes avant la pause. “C’est une équipe qui peut très vite couler”, souligne Gabriel.

Pour cela, les Verts disposent d’une arme de choix avec la doublette Breum-Boakye. « On a un duo de meneurs d’enjeu qui ferait pas tâche en Conférence League, voire en Europa League », affirme Romain. « Ils ne s’arrêtent pas à ce talent-là : ils font les efforts, ils sont connectés aux autres. » Au-delà de leur volume de jeu, les deux Stéphanois, tous deux impliqués dans 15 buts en 9 matchs, sont surtout décisifs depuis le début de saison

Contre un bloc à cinq, cette présence à deux sur la ligne des meneurs peut faire toute la différence. Associés aux deux milieux axiaux, ils se retrouveront en supériorité numérique face à Ibrahima Sissoko. “J’ai hâte de voir ça”, conclut Romain.

ASSE-NANTES : REMPORTER LE CLASSIQUE ! — Avant-Match J10 Ligue 2