Il a essayé, insisté et fini par trouver la faille. Tout n’a pas abouti dans ses initiatives, mais il a continué à provoquer, avec notamment un joli ballon prolongé de la tête au-dessus d’Amian. À la 90e minute, il a surtout eu le bon déplacement pour devancer Centonze et reprendre le centre de Jaber. Le geste qui a délivré les Verts.