ASSE – Nantes
Les Verts rencontraient hier soir des Nantais en manque de points et envieux d'obtenir un résultat référence. Raté, les Stéphanois l'emportent sur le fil et frappent un grand coup sur cette Ligue 2 !
Augustine BoakyeMilieu
La composition de l’ASSE
Les notes et les analyses
Mamour Ndiaye
Il a répondu présent quand Nantes a réussi à sortir. Sa tête plongeante hors de la surface devant Ganago (29e), puis sa parade sur la frappe enroulée de Corredor (44e), ont permis aux Verts de rejoindre les vestiaires sans encaisser. Moins sollicité après la pause, il a fait le nécessaire.
Ben Old
Il n’a pas trouvé les espaces pour peser offensivement depuis son côté gauche. Face à une équipe regroupée, ses prises de balle ont rarement permis de créer un décalage. Remplacé par Chico Lamba à la 64e minute, lors du changement d’organisation défensive.
Julien Le Cardinal
Un match sérieux dans une défense qui a tout de même laissé quelques occasions aux Nantais avant la pause. Le capitaine a tenu sa place malgré une faute de Lepenant qui l’a fait souffrir à la cheville. Avec le ballon, l’ASSE aurait eu besoin de davantage de vitesse pour déplacer le bloc adverse.
Kévin Pedro
D’abord aligné dans l’axe, il a signé plusieurs interventions utiles, notamment devant Robinet puis Ganago. Touché au genou après la pause, il a pu poursuivre avant de retrouver le couloir droit. C’est de là qu’il a fait la différence : sa montée et sa passe pour Jaber ont lancé l’action du but. Une prestation solide, avec une contribution décisive au meilleur moment.
João Ferreira
Il a offert la meilleure occasion stéphanoise de la première période à Davitashvili, grâce à un centre en retrait précis (40e). Ses montées ont apporté une solution à droite, sans toujours trouver de débouché. Passé à gauche après l’entrée de Lamba, il a accompagné la réorganisation de la défense.
Jakob Breum
Il a tenté de créer dans les petits espaces, mais Nantes l’a rarement laissé travailler tranquillement. Repris par Sow en début de rencontre, il a ensuite manqué de précision sur certaines passes, dont une ouverture pour Davitashvili en seconde période. Touché à la bouche, il a poursuivi ses efforts jusqu’au bout. Moins décisif, mais toujours impliqué.
Maxime Bernauer
Il a cherché à faire avancer le jeu, avec notamment une tentative de grand pont dans la surface nantaise après la pause. Mais, comme ses partenaires, il a manqué de solutions pour accélérer face à un bloc bien en place. Remplacé par Jaber à la 83e minute, après une prestation correcte.
Áron Csongvai
Dans une rencontre où l’ASSE a longtemps fait circuler sans avancer, il a participé à la construction sans trouver la passe capable d’ouvrir le bloc nantais. Il a été plus menaçant sur coup franc : sa tentative a terminé dans l’extérieur du petit filet (73e). Un match appliqué, sans éclat particulier.
Augustine Boakye
Il a essayé, insisté et fini par trouver la faille. Tout n’a pas abouti dans ses initiatives, mais il a continué à provoquer, avec notamment un joli ballon prolongé de la tête au-dessus d’Amian. À la 90e minute, il a surtout eu le bon déplacement pour devancer Centonze et reprendre le centre de Jaber. Le geste qui a délivré les Verts.
Zuriko Davitashvili
Il a eu la balle pour débloquer la rencontre avant la pause. Sa reprise sans contrôle sur le centre de Ferreira a toutefois été repoussée par un excellent réflexe de Carlgren (40e). Le reste de son match a été plus discret, avec peu de situations pour attaquer la défense nantaise. Remplacé par Duffus à la 83e minute.
Irvin Cardona
Une soirée difficile à la pointe de l’attaque. Bien entouré par les défenseurs nantais, il a rarement été servi en position de frapper. Sa tête sur corner n’a pas trouvé de partenaire au second poteau. Remplacé par Ballo à la 64e minute, sans avoir obtenu de véritable occasion.
Ian Cathro
Son équipe a longtemps manqué de rythme et de variété pour contourner le bloc nantais. Il a réorganisé sa défense à l’heure de jeu, avec Pedro à droite et Ferreira à gauche, puis apporté du sang neuf devant et au milieu. Deux choix ont pesé sur le dénouement : Pedro a lancé l’action décisive et Jaber, entré sept minutes plus tôt, a offert le but à Boakye.