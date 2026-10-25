PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2

ASSE – Nantes

Les Verts rencontraient hier soir des Nantais en manque de points et envieux d'obtenir un résultat référence. Raté, les Stéphanois l'emportent sur le fil et frappent un grand coup sur cette Ligue 2 !

J10 1-0 24 octobre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert

Augustine Boakye

Milieu
Note PV7/10
Il a essayé, insisté et fini par trouver la faille. Tout n’a pas abouti dans ses initiatives, mais il a continué à provoquer, avec notamment un joli ballon prolongé de la tête au-dessus d’Amian. À la…
Le onze aligné

La composition de l’ASSE

Composition · 4-2-2-2
5
Zuriko Davitashvili
5
Irvin Cardona
6
Jakob Breum
7
Augustine Boakye
6
Maxime Bernauer
6
Áron Csongvai
5
Ben Old
6
Julien Le Cardinal
7
Kévin Pedro
6
João Ferreira
6
Mamour Ndiaye
Joueur par joueur

Les notes et les analyses

Gardien

Mamour Ndiaye

Note6/10

Il a répondu présent quand Nantes a réussi à sortir. Sa tête plongeante hors de la surface devant Ganago (29e), puis sa parade sur la frappe enroulée de Corredor (44e), ont permis aux Verts de rejoindre les vestiaires sans encaisser. Moins sollicité après la pause, il a fait le nécessaire.

Défenseur

Ben Old

Note5/10

Il n’a pas trouvé les espaces pour peser offensivement depuis son côté gauche. Face à une équipe regroupée, ses prises de balle ont rarement permis de créer un décalage. Remplacé par Chico Lamba à la 64e minute, lors du changement d’organisation défensive.

Défenseur

Julien Le Cardinal

Note6/10

Un match sérieux dans une défense qui a tout de même laissé quelques occasions aux Nantais avant la pause. Le capitaine a tenu sa place malgré une faute de Lepenant qui l’a fait souffrir à la cheville. Avec le ballon, l’ASSE aurait eu besoin de davantage de vitesse pour déplacer le bloc adverse.

Défenseur

Kévin Pedro

Note7/10

D’abord aligné dans l’axe, il a signé plusieurs interventions utiles, notamment devant Robinet puis Ganago. Touché au genou après la pause, il a pu poursuivre avant de retrouver le couloir droit. C’est de là qu’il a fait la différence : sa montée et sa passe pour Jaber ont lancé l’action du but. Une prestation solide, avec une contribution décisive au meilleur moment.

Défenseur

João Ferreira

Note6/10

Il a offert la meilleure occasion stéphanoise de la première période à Davitashvili, grâce à un centre en retrait précis (40e). Ses montées ont apporté une solution à droite, sans toujours trouver de débouché. Passé à gauche après l’entrée de Lamba, il a accompagné la réorganisation de la défense.

Milieu

Jakob Breum

Note6/10

Il a tenté de créer dans les petits espaces, mais Nantes l’a rarement laissé travailler tranquillement. Repris par Sow en début de rencontre, il a ensuite manqué de précision sur certaines passes, dont une ouverture pour Davitashvili en seconde période. Touché à la bouche, il a poursuivi ses efforts jusqu’au bout. Moins décisif, mais toujours impliqué.

Milieu

Maxime Bernauer

Note6/10

Il a cherché à faire avancer le jeu, avec notamment une tentative de grand pont dans la surface nantaise après la pause. Mais, comme ses partenaires, il a manqué de solutions pour accélérer face à un bloc bien en place. Remplacé par Jaber à la 83e minute, après une prestation correcte.

Milieu

Áron Csongvai

Note6/10

Dans une rencontre où l’ASSE a longtemps fait circuler sans avancer, il a participé à la construction sans trouver la passe capable d’ouvrir le bloc nantais. Il a été plus menaçant sur coup franc : sa tentative a terminé dans l’extérieur du petit filet (73e). Un match appliqué, sans éclat particulier.

★ Homme du matchMilieu

Augustine Boakye

Note7/10

Il a essayé, insisté et fini par trouver la faille. Tout n’a pas abouti dans ses initiatives, mais il a continué à provoquer, avec notamment un joli ballon prolongé de la tête au-dessus d’Amian. À la 90e minute, il a surtout eu le bon déplacement pour devancer Centonze et reprendre le centre de Jaber. Le geste qui a délivré les Verts.

Attaquant

Zuriko Davitashvili

Note5/10

Il a eu la balle pour débloquer la rencontre avant la pause. Sa reprise sans contrôle sur le centre de Ferreira a toutefois été repoussée par un excellent réflexe de Carlgren (40e). Le reste de son match a été plus discret, avec peu de situations pour attaquer la défense nantaise. Remplacé par Duffus à la 83e minute.

Attaquant

Irvin Cardona

Note5/10

Une soirée difficile à la pointe de l’attaque. Bien entouré par les défenseurs nantais, il a rarement été servi en position de frapper. Sa tête sur corner n’a pas trouvé de partenaire au second poteau. Remplacé par Ballo à la 64e minute, sans avoir obtenu de véritable occasion.

Le coach

Ian Cathro

Note6/10

Son équipe a longtemps manqué de rythme et de variété pour contourner le bloc nantais. Il a réorganisé sa défense à l’heure de jeu, avec Pedro à droite et Ferreira à gauche, puis apporté du sang neuf devant et au milieu. Deux choix ont pesé sur le dénouement : Pedro a lancé l’action décisive et Jaber, entré sept minutes plus tôt, a offert le but à Boakye.

Le baromètre PV

Classement général des Verts

Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
10matchs
1
Jakob Breum6 matchs · ★ 2
6,8/10
2
Irvin Cardona10 matchs · ★ 4
6,6/10
3
Augustine Boakye10 matchs · ★ 3
6,5/10
4
Áron Csongvai10 matchs · ★ 1
6,1/10
5
Kévin Pedro10 matchs
6,1/10
6
João Ferreira4 matchs
6,0/10
7
Maxime Bernauer10 matchs
6,0/10
8
Julien Le Cardinal8 matchs
5,9/10
9
Sohaib Naïr9 matchs
5,9/10
10
Tamar Svetlin5 matchs
5,8/10
11
Thierno Ballo9 matchs
5,8/10
12
Zuriko Davitashvili5 matchs
5,8/10
13
Gautier Larsonneur8 matchs
5,5/10
14
Ben Old4 matchs
5,3/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 4 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.