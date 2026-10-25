L’ASSE a attendu la 90e minute pour venir à bout de Nantes samedi à Geoffroy-Guichard (1-0). Après cette victoire, les supporters ont attribué leurs notes aux Stéphanois. Deux joueurs arrivent en tête, tandis que plusieurs attaquants paient une soirée compliquée.

Il a fallu de la patience, un centre de Mahmoud Jaber et la tête d’Augustine Boakye pour faire céder les Canaris. Longtemps freinés par une défense bien organisée, les Verts ont fini par trouver l’ouverture. Une victoire arrachée sur le fil, qui se traduit par une moyenne collective de 6,1/10 dans vos évaluations.

Le succès n’a donc pas tout effacé. Les notes distinguent les joueurs décisifs et ceux qui ont assuré derrière, mais restent plus mesurées pour une attaque longtemps sans solution.

Boakye élu, Pedro à ses côtés

Augustine Boakye est votre homme du match, avec une note de 7,3/10. Le Ghanéen a insisté jusqu’au bout et son déplacement au second poteau a fait la différence. Devant Fabien Centonze, il a repris le centre de Jaber pour délivrer le Chaudron.

Mais le buteur n’est pas seul à cette hauteur. Kévin Pedro obtient lui aussi 7,3/10, à la précision affichée. D’abord aligné en défense centrale, puis décalé à droite après l’entrée de Chico Lamba, il a participé directement au dénouement. Sa montée a attiré deux Nantais avant sa passe pour Jaber. Touché au genou en seconde période, il a pu poursuivre et peser jusque dans les dernières minutes.

Derrière ce duo, Maxime Bernauer complète le podium avec 6,6/10. Mamour Ndiaye suit à 6,4/10. Le gardien a notamment répondu présent avant la pause, avec une sortie de la tête devant Ganago puis une parade sur la frappe enroulée de Corredor.

Des notes plus sévères pour l’attaque de l’ASSE

Julien Le Cardinal récolte 6,2/10, juste devant Jakob Breum (6,1/10) et Áron Csongvai (6/10). João Ferreira termine à 5,8/10, malgré son centre pour la grosse occasion de Davitashvili en première période.

Les trois dernières places reviennent à Ben Old (5,3/10), Irvin Cardona (5,1/10) et Zuriko Davitashvili (4,9/10). Le Géorgien a pourtant eu l’une des meilleures occasions stéphanoises, mais Carlgren a repoussé sa reprise à la 40e minute. Cardona a, lui, rarement trouvé les conditions pour se montrer dangereux avant son remplacement par Ballo.

Au final, votre classement récompense surtout les deux hommes impliqués au départ et à la conclusion de l’action décisive de l’ASSE. Dans une rencontre aussi serrée, cette différence a compté.