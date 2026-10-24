La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes vient de se terminer à Geoffroy-Guichard. Quels Stéphanois vous ont convaincus ? Lesquels vous ont déçus ? Attribuez vos notes aux joueurs et à Ian Cathro dans notre module.

Un arrêt décisif, une intervention défensive, une occasion manquée ou une entrée réussie : chaque prestation mérite votre appréciation. Après ce rendez-vous de Ligue 2, c’est à vous de juger les Verts.

Qui sera votre homme du match ?

Notez les joueurs évaluables ainsi que l’entraîneur stéphanois, puis validez votre participation. Vos votes permettront d’établir les moyennes et de désigner l’homme du match des supporters de Peuple-Vert.

À vous de distribuer les notes dans le module ci-dessous !

PVLes notes des supporters
Après-match · ASSE – Nantes

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture lundi 26 octobre à 21h45
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Mamour Ndiaye

GARDIEN · N° 1
/10

Ben Old

DEFENSEUR · N° 11
/10

João Ferreira

DEFENSEUR · N° 13
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Jakob Breum

MILIEU · N° 10
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Zuriko Davitashvili

ATTAQUANT · N° 22
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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