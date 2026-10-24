La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes vient de se terminer à Geoffroy-Guichard. Quels Stéphanois vous ont convaincus ? Lesquels vous ont déçus ? Attribuez vos notes aux joueurs et à Ian Cathro dans notre module.

Un arrêt décisif, une intervention défensive, une occasion manquée ou une entrée réussie : chaque prestation mérite votre appréciation. Après ce rendez-vous de Ligue 2, c’est à vous de juger les Verts.

Qui sera votre homme du match ?

Notez les joueurs évaluables ainsi que l’entraîneur stéphanois, puis validez votre participation. Vos votes permettront d’établir les moyennes et de désigner l’homme du match des supporters de Peuple-Vert.

À vous de distribuer les notes dans le module ci-dessous !