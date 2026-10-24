La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes vient de se
terminer à Geoffroy-Guichard. Quels Stéphanois vous ont convaincus
? Lesquels vous ont déçus ? Attribuez vos notes aux joueurs et à
Ian Cathro dans notre module.
Un arrêt décisif, une intervention défensive, une occasion
manquée ou une entrée réussie : chaque prestation mérite votre
appréciation. Après ce rendez-vous de Ligue 2, c’est à vous de
juger les Verts.
Qui sera votre homme du match ?
Notez les joueurs évaluables ainsi que l’entraîneur stéphanois,
puis validez votre participation. Vos votes permettront d’établir
les moyennes et de désigner l’homme du match des supporters
de Peuple-Vert.
À vous de distribuer les notes dans le module ci-dessous
!
PVLes notes des
supporters
Après-match · ASSE – Nantes
À toi de noter les Verts
Ton regard sur la performance de
chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11joueurs notés
Clôture lundi 26 octobre à 21h45
1–3 Match
difficile5 Match moyen7 Bon match9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de
1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez
vu.
Mamour Ndiaye
GARDIEN · N° 1
—/10
Ben Old
DEFENSEUR · N° 11
—/10
João Ferreira
DEFENSEUR · N° 13
—/10
Julien Le Cardinal
DEFENSEUR · N° 26
—/10
Kévin Pedro
DEFENSEUR · N° 23
—/10
Maxime Bernauer
DEFENSEUR · N° 6
—/10
Jakob Breum
MILIEU · N° 10
—/10
Áron Csongvai
MILIEU · N° 14
—/10
Augustine Boakye
ATTAQUANT · N° 20
—/10
Irvin Cardona
ATTAQUANT · N° 7
—/10
Zuriko Davitashvili
ATTAQUANT · N° 22
—/10
Encore 7 joueurs à noterIl
faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable
jusqu’à la clôture.
Un seul bulletin par navigateur ou
compte. Aucune adresse IP n’est conservée. Les moyennes restent
masquées jusqu’à la clôture pour ne pas influencer les votes.