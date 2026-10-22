ASSE-Nantes : plusieurs incertitudes entourent encore le groupe stéphanois avant la réception du FC Nantes. Ian Cathro va évoquer les différents cas à la mi-journée lors de la conférence de presse mais voici les élements que nous pouvons vous communiquer sur le groupe à 48h du choc de la ligue 2 entre deux clubs historiques.

L’ASSE prépare un nouveau rendez-vous important dans sa saison. Les Verts recevront le FC Nantes ce samedi à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 10e journée de Ligue 2.

Après leur victoire face au Red Star (1-0), les Stéphanois doivent désormais composer avec plusieurs interrogations. Certaines réponses devront encore attendre les derniers entraînements de la semaine.

Mamour Ndiaye va encore garder les buts

Gautier Larsonneur ne sera pas de retour pour la réception du FC Nantes. Le gardien stéphanois, déjà absent contre le Red Star, laisse donc la place à Mamour Ndiaye.

Le jeune portier a connu sa première titularisation avec l’ASSE lors du déplacement à Bauer. Une première réussie sur le plan comptable puisque Ndiaye a conservé sa cage inviolée. Sobre dans ses interventions, il a également dégagé une certaine sérénité pour ses débuts.

Cette prestation lui permet de préparer avec davantage de confiance sa première apparition à Geoffroy-Guichard en tant que titulaire. Le contexte sera forcément différent. Face à Nantes, le jeune gardien découvrira le Chaudron dans une rencontre particulièrement attendue.

La situation de Larsonneur oblige donc l’ASSE à poursuivre avec Ndiaye. Le gardien aura l’occasion d’enchaîner et de confirmer les premières impressions laissées contre le Red Star.

ASSE : Julien Le Cardinal toujours incertain

L’autre interrogation importante concerne Julien Le Cardinal. Le capitaine de l’ASSE est sorti blessé contre le Red Star après un choc. Ses premières déclarations en zone mixte s’étaient toutefois montrées plutôt rassurantes concernant son état de forme.

Mais une incertitude demeure. Le défenseur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Sa présence face au FC Nantes reste donc incertaine à quelques jours du rendez-vous.

Son absence potentielle serait évidemment un nouveau coup dur pour les Verts. Le Cardinal occupe une place importante dans le groupe et porte également le brassard de capitaine.

Le staff stéphanois devra donc patienter avant de prendre une décision définitive. Les prochaines séances permettront d’en savoir davantage sur son état physique et ses chances de participer à cette affiche.

Plusieurs absents à déplorer

Julien Le Cardinal n’est pas le seul joueur dont la situation attire l’attention. Chico Lamba a repris l’entrainement hier avec le groupe. Trop juste ? Ian Cathro nous donnera davantage d’informations. Enfin, Tamar Svetlin manque également toujours à l’appel.

L’ASSE doit donc composer avec plusieurs indisponibilités avant de recevoir Nantes. La situation de Le Cardinal constitue néanmoins le principal point d’interrogation dans le groupe stéphanois et une décision définitive sera pris dans les jours à venir. Les prochains entraînements seront déterminants pour que le staff tranche définitivement.