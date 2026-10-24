L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 10ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient le FC Nantes à Geoffroy-Guichard. C’est une rencontre entre deux clubs historiques du football français qui s’annonçait du côté du mythique Geoffry-Guichard. Nantes, mal en point, venait défier des Stéphanois solides leaders. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 1 à 0.

Balthazar Pierret (Joueur de FC Nantes) : « Je suis forcément déçu du résultat. On a essayé d’appliquer les consignes aujourd’hui et, malheureusement, on a pris un but à la dernière minute. Ça fait forcément mal. Mentalement, c’est très dur. Il va falloir se relever dès la semaine prochaine. Ce qui a manqué ? Franchement, je ne sais pas. On essaie de mettre tous les ingrédients. Aujourd’hui, il y a eu de la combativité. On a manqué d’efficacité et de maîtrise, mais dans l’intensité, on était là. On s’est battus et, malheureusement, ça n’est pas passé. »

Augustine Boakye (ASSE) : « Le plus important, c’est de gagner »

Augustine Boakye (Joueur de l’ASSE) : « Merci, merci, merci. Le plus important, c’est de gagner, et on a gagné. Nantes était une très bonne équipe, qui défendait très bien, mais on a trouvé le moyen de s’imposer. Ils ont bien fermé les espaces et coupé les passes en profondeur. Ils ont vraiment bien défendu. La célébration ? Oui, c’est venu naturellement, spontanément. Encore d’autres buts ? J’espère, j’espère, j’espère ! »

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Il faut être efficace »

Julien Le Cardinal (Joueur de l’ASSE) : « C’est sûr, ils nous ont mis en difficulté avec leur bloc bas. Je les ai trouvés très bons défensivement. On a peut-être manqué un peu de rythme en première période pour les déstabiliser. Parfois, on ne se procure pas grand-chose, mais il faut être efficace. C’est ce qu’on a fait ce soir. Encore une victoire, et il va falloir continuer sur cette lancée. On a encore vu, avec les gars qui sont entrés, qu’on est un vrai groupe et qu’on compte sur tout le monde.

Cette solidité collective, c’est aussi un état d’esprit. Ça paye, donc il faut continuer. Il ne faut surtout pas se relâcher. Il faut donner le meilleur de soi-même à chaque match. On va essayer de continuer le plus loin possible. »