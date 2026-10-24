A l’occasion de la 10ème journée de Ligue 2, l’ASSE recevait le FC Nantes dans le Chaudron. Un véritable classique du football français. Lors de cette rencontre, les Verts se sont imposés 1-0. Voici les différents buts de la rencontre.

La première mi-temps de la rencontre a été très pauvre en action du côté de l’ASSE. Le portier Nantais s’est illustré à une seule reprise sur une frappe signée Zuriko Davitashvili à la 40 ème minute de jeu. La seconde mi-temps peine également à décoller et très peu d’occasions sont à signaler.

Augustine Boakye fait basculer le Chaudron et donne la victoire à l’ASSE

C’est à la 90 ème minute de jeu qu’Augustine Boakye va permettre aux Verts de marquer le seul but de la rencontre ! Après un super travail de Kévin Pedro, Mahmoud Jaber trouve Augustine Boakye. L’attaquant ghanéen marque de la tête, 1-0 pour l’ASSE ! Il s’agit de son sixième but saison. Voici le but de la victoire en vidéo.

Augustine Boakye ne s’arrête plus…

Et ça sent bon les 3 points en fin de match (1-0) https://t.co/ag1DNtKREc — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 24, 2026

Les Verts sont solides leader de Ligue 2 avec 25 points après dix journées de championnat. Prochain rendez-vous, samedi prochain sur la pelouse de Guingamp.