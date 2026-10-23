À la veille de la réception du FC Nantes, Ian Cathro s’est longuement exprimé sur la progression collective de l’ASSE. Marqué par l’attitude de ses joueurs lors de la victoire face au Red Star (0-1), l’entraîneur stéphanois estime que son groupe a franchi une étape importante. Il a également fait le point sur les blessures de Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, les retours de Chico Lamba et Julien Le Cardinal, ainsi que sur la gestion de la pression à Geoffroy-Guichard.

La victoire de l’ASSE sur la pelouse du Red Star (0-1) a visiblement marqué Ian Cathro. Plus que le résultat, l’entraîneur stéphanois a retenu l’attitude de ses joueurs dans les dernières minutes de la rencontre.

« Je vais répéter ce que j’ai dit après le match contre le Red Star. Sur le banc, à la 82e, j’ai regardé les joueurs qui étaient sur le terrain et j’ai vu une détermination que je n’avais pas encore vue. J’ai aussi vu à quel point les joueurs sur le banc étaient connectés comme s’ils étaient aux côtés de leurs coéquipiers sur le terrain. »

Une image qui a profondément marqué le technicien.

« Je me suis dit à ce moment-là que même si l’arbitre siffle deux penaltys contre nous et qu’on perd ce match, on a une équipe. On a vraiment une équipe. Et c’est mon travail au quotidien. C’est le but que j’essaie d’atteindre. Je ne peux pas le décréter ou le décider, mais c’est ce que j’essaie de construire au quotidien. »

Cathro a également souhaité adresser un message aux supporters stéphanois.

« Je voulais vraiment que tout le monde ait cette sensation. Je voulais passer ce message à nos supporters qu’aujourd’hui, face à eux, ils avaient vraiment une équipe. Je voulais vraiment que les joueurs soient félicités à la hauteur de ce qu’ils avaient montré sur le terrain. »

« On a atteint une étape importante »

Cette cohésion n’est pas apparue du jour au lendemain. Ian Cathro a rappelé le travail engagé depuis la reprise estivale.

« C’est un long processus pour arriver à cette construction. J’ai envie de repenser au premier jour d’entraînement, à cette reprise du 1er juillet où on a essayé de mettre en place une manière de travailler, une manière de jouer, une manière d’être, une manière d’apprendre les uns des autres et d’arriver à se connecter sur le terrain pour mieux se comprendre et faire évoluer cette équipe dans la bonne direction. »

L’entraîneur des Verts estime que son groupe a franchi un cap, sans considérer le travail comme terminé.

« Aujourd’hui, je pense qu’on est arrivé à cette étape. Mais c’est quelque chose qu’on réalise au quotidien. C’est ce qu’on continuera à faire. C’est un processus constant. Ce n’est pas parce que je vous dis qu’aujourd’hui, on a une équipe que les choses vont s’arrêter là. C’est quelque chose qu’on va devoir entretenir tout au long de la saison. »

« Samedi, j’ai senti que c’était un moment où on avait atteint une étape importante, mais on aura devant nous d’autres challenges. Mon souhait, c’était surtout de pouvoir profiter de ce moment, d’en profiter pleinement parce qu’on aura d’autres challenges devant nous qui seront peut-être plus difficiles à affronter. »

ASSE – Nantes : Larsonneur et Svetlin absents plusieurs semaines

Ian Cathro a également communiqué plusieurs informations importantes concernant son effectif avant la réception de Nantes.

« Tamar Svetlin sera out pour plusieurs semaines. Et en ce qui concerne Gautier Larsonneur, on en sait un peu plus sur sa situation. Et ça durera aussi plusieurs semaines. Il va devoir passer par plusieurs étapes qu’on va accompagner. »

Deux absences qui vont donc se prolonger. En revanche, l’entraîneur stéphanois pourra compter sur le retour de Chico Lamba.

« Chico Lamba est apte, il sera disponible et certainement dans le groupe. Alors que Paul Eymard n’y sera pas. »

Concernant Julien Le Cardinal, touché au genou lors de la rencontre face au Red Star, les nouvelles sont rassurantes.

« Tout est OK pour lui. Il a eu un souci au genou pendant la rencontre. On a suivi de près, mais il n’y a rien de grave. Donc il sera dans l’équipe. »

Cathro prudent sur l’arbitrage et la protection de Le Cardinal

Interrogé sur les décisions arbitrales et les fautes subies par Julien Le Cardinal, Ian Cathro a préféré ne pas entrer dans la polémique.

« Je suis un nouveau coach qui découvre ce championnat. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre, notamment concernant la relation à avoir avec les arbitres, puisqu’elle est souvent très différente d’un pays à l’autre. »

Le technicien a notamment comparé ses expériences précédentes.

« En Premier League, c’est une relation qui est assez ouverte, où le dialogue se fait de manière facile, alors qu’au Portugal, par exemple, ce n’est pas le cas. Je dois apprendre et voir comment est-ce qu’on gère cette relation coach-arbitre. »

Pour le moment, Cathro préfère observer avant de prendre position.

« Je voudrais être capable de poser des questions de manière très calme pendant la rencontre sur des situations que je n’arrive pas à comprendre. Mais je sais que ce n’était pas vraiment le bon moment. Pour le moment, je ne me sens pas assez à l’aise sur le sujet pour pouvoir en parler avec vous. »

Geoffroy-Guichard, les objectifs et les résultats à l’extérieur

Alors que les Verts s’apprêtent à retrouver leur public, Ian Cathro a été interrogé sur l’influence de l’ambiance du Chaudron.

« Il y a certainement un cœur qui bat plus vite, l’adrénaline qui est plus présente. Et c’est tout à fait normal. Mais je me souviens des rencontres qu’on a jouées avec nos kops fermés par rapport à celles où le Chaudron était à guichets fermés. »

« Je préfère évidemment que le stade soit plein, mais je ne pense pas que ça ait créé une vraie différence dans la manière dont les joueurs se sont sentis prêts à affronter la rencontre. À chaque fois, j’ai senti une équipe très concentrée, vraiment dans l’engagement. »

L’entraîneur refuse par ailleurs de fixer un total de points à atteindre à court terme.

« On vit vraiment au quotidien, match après match, en essayant de trouver toujours de quoi s’améliorer. C’est quelque chose qu’on peut faire dans chacun des domaines. Il y aura des semaines où certains secteurs seront plus importants que d’autres. Mais on n’a pas ce genre d’objectif. »

Enfin, Ian Cathro ne souhaite pas résumer les performances de son équipe à une opposition entre les rencontres à domicile et à l’extérieur.

« C’est vrai que de manière assez évidente, en voyant qu’on a remporté toutes nos rencontres à domicile et qu’on a eu parfois de moins bons résultats à l’extérieur, ce serait une manière de répondre, de voir nos performances. Mais je ne suis pas sûr qu’on puisse les observer en les regardant uniquement par le prisme du match à l’extérieur ou à domicile. Ce serait un peu trop simpliste comme analyse. »

À l’approche du choc face à Nantes, Ian Cathro retient donc avant tout la progression de son collectif. Après avoir vu naître une véritable équipe sur la pelouse du Red Star, le technicien stéphanois veut désormais entretenir cette dynamique tout au long de la saison.

ASSE : « Cette année, je pense qu’on est plus motivés que l’année dernière »

Source : conférence de presse d’Ian Cathro avant ASSE – FC Nantes, 23 octobre 2026.