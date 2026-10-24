Dans quelques minutes, Geoffroy-Guichard vivra l’une des plus grandes affiches du football français. L’ASSE, leader de Ligue 2, reçoit le FC Nantes. Dix-huit titres de champion de France réunis sur la même pelouse, devant un Chaudron en fête pour les 35 ans des Magic Fans. Juste avant le coup d’envoi, Poirier s’est exprimé au micro de beIN Sports.

Plus que quelques minutes avant que le Chaudron ne s’embrase. Les Verts s’apprêtent à fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard dans la peau du leader, forts de leurs 22 points.

Face à eux, un FC Nantes en pleine reconstruction. Relégués la saison passée, les Canaris peinent à trouver leurs marques à l’étage inférieur. Grégory Poirier a pris les commandes, et le mercato a profondément remanié l’effectif, entre arrivées et départs en cascade. Mais la mayonnaise tarde à prendre. Quinzièmes avec seulement 8 points, les Nantais débarquent dans le Forez loin de leur ambition première.

Juste avant le coup d’envoi, le coach nantais Grégory Poirier s’est confié au micro de Florian Genton pour beIN Sports.

Poirier veut retrouver de la solidité

Interrogé sur le capitanat confié à Sissoko, Grégory Poirier a surtout insisté sur le début de saison irrégulier de son groupe :

“Il faut essayer de garder le positif, il y en a quand même eu. Je pense qu’on a été dans une certaine irrégularité. Il faut retrouver de la solidité face à la meilleure équipe du championnat.”

Sur l’attitude de ses joueurs, le technicien nantais a choisi ses mots :

“Je ne dirais pas catastrophique, je dirais insuffisant. Le mot est trop fort. On a besoin de confiance aussi.”

Malgré le contexte, il mesure le poids de l’affiche, même sans ses supporters en tribunes :

“Oui, c’est une vraie fierté, une affiche de prestige. Il faut oser avoir ce sentiment aujourd’hui. Nos supporters ne sont pas là aujourd’hui, malheureusement.”

« Tout le monde attend la victoire de Saint-Étienne »

Pour aller chercher un résultat dans le Chaudron, Grégory Poirier s’appuie sur la prestation de ses joueurs face à Reims. Il renvoie aussi la pression dans le camp stéphanois :

“Le match plein contre Reims nous donne des garanties quand on affiche ce visage-là. C’est un match de prestige, il faut bien le gérer. La pression, c’est eux qui l’ont, ils doivent gagner chez eux. Tout le monde attend la victoire de Saint-Étienne. Nous, évidemment, on doit gagner, on veut sortir de cette zone-là. Mais on doit arrêter de parler. On doit faire mieux, c’est une réalité. C’est le terrain qui doit parler.”

Pas d’inquiétude, en revanche, sur l’état d’esprit de son groupe :