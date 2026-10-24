L’ASSE reçoit Nantes ce samedi à 20h45 à Geoffroy-Guichard. Avec deux défenseurs incertains mais finalement disponibles et des absences qui se prolongent, Ian Cathro dispose de plusieurs possibilités pour composer son équipe. À votre tour de choisir : quels joueurs aligneriez-vous face aux Canaris ?

Après les victoires contre Rodez (2-0) et le Red Star (1-0), les Verts veulent enchaîner devant leur public. Faut-il reconduire les hommes qui ont gagné à Bauer ou profiter des retours pour modifier le onze ?

Les dernières nouvelles de l’état des troupes ouvrent plusieurs débats autour de la composition du onze. Dans son point sur l’effectif avant Nantes, Ian Cathro a confirmé que Julien Le Cardinal et Chico Lamba étaient disponibles. En revanche, Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin manqueront encore plusieurs semaines de compétition.

Le Cardinal disponible, Lamba revient dans le groupe de l’ASSE

Touché au genou et sorti prématurément contre le Red Star, Julien Le Cardinal peut tenir sa place. Le capitaine fait donc partie des options pour accompagner Sohaib Naïr dans l’axe.

Chico Lamba est également apte. Son retour offre une possibilité supplémentaire en défense centrale, où Kévin Pedro peut aussi évoluer. Sur les côtés, Pedro, João Ferreira et Ben Old donnent plusieurs solutions au technicien écossais.

Comme nous l’avons détaillé dans notre dernier point sur le groupe stéphanois, Cathro retrouve donc du choix derrière. Préféreriez-vous repartir avec Le Cardinal ou donner sa chance à Lamba ? La réponse semble limpide tant le capitaine des Verts représente un métronome pour ses coéquipiers.

Dans les buts, l’absence de Larsonneur ouvre la voie à une nouvelle titularisation de Mamour Ndiaye après le succès obtenu à Bauer.

Quel équilibre au milieu et devant ?

Sans Svetlin, absent depuis plusieurs rencontres, la composition de l’entrejeu reste une question importante. Maxime Bernauer vous semble-t-il indispensable aux côtés d’Áron Csongvai ? Souhaitez-vous voir Mahmoud Jaber débuter cette rencontre ?

Les choix offensifs promettent aussi des discussions. Jakob Breum, Augustine Boakye, Thierno Ballo, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili offrent plusieurs associations possibles. À qui donner la priorité ? Quels joueurs permettraient aux Verts de prendre le match en main tout en conservant leur équilibre ?

Vous avez les cartes en main : choisissez votre système, sélectionnez vos onze titulaires et validez votre composition dans le module ci-dessous. Fin des votes à 18h45.