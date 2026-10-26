L’ASSE a arraché une précieuse victoire face au FC Nantes (1-0) grâce à Augustine Boakye, buteur à la 90ᵉ minute. Les Verts enchaînent un troisième succès consécutif et confortent leur place de leader. Entre l’efficacité de leur facteur X, la solidité défensive et l’invincibilité retrouvée à Geoffroy-Guichard, plusieurs enseignements sont à retenir.

L’AS Saint-Étienne recevait le FC Nantes ce samedi soir pour la dixième journée de Ligue 2. Face aux Canaris, les hommes d’Ian Cathro espéraient décrocher un troisième succès consécutif et poursuivre leur excellente dynamique. Il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir les Verts faire la différence.

Dès les premières minutes, l’ASSE monopolise le ballon, mais se heurte à un bloc nantais bien organisé. Breum tente de lancer les hostilités, sans parvenir à trouver la faille. De leur côté, les visiteurs se montrent dangereux à plusieurs reprises, notamment par Sissoko, dont la frappe passe tout près du poteau. Avant la pause, Davitashvili oblige Carlgren à réaliser une belle parade sur une reprise à bout portant.

Au retour des vestiaires, le rythme retombe et les occasions se font rares. Les Stéphanois peinent à déséquilibrer la défense adverse malgré plusieurs changements opérés par Ian Cathro. Csongvai puis Boakye tentent leur chance, sans succès.

Alors que le match semble se diriger vers un nul, l’ASSE trouve finalement la solution à la 90e minute. Pedro combine avec Jaber, dont le centre au second poteau trouve Boakye. Le Ghanéen devance Centonze et marque de la tête.

Grâce à cette victoire tardive, les Verts s’imposent face à Nantes et enchaînent un troisième succès consécutif.

Boakye délivre encore l’ASSE

Il est en train de devenir l’homme des grands rendez-vous. Face à Nantes, Augustine Boakye a encore fait basculer une rencontre dans les derniers instants. Alors que les Verts peinaient à trouver la faille face à un bloc nantais bien organisé, le Ghanéen a surgi à la 90e minute pour offrir trois points précieux à son équipe. À la réception d’un centre de Mahmoud Jaber, il a devancé Fabien Centonze pour placer une tête décisive.

Cette réalisation confirme son incroyable dynamique : Boakye vient d’inscrire son sixième but en sept matchs. Il avait déjà offert une victoire importante à l’ASSE face à Dijon, fin août, en marquant le but du succès dans une rencontre remportée 3-2. Une nouvelle fois, l’attaquant stéphanois a répondu présent au moment décisif. Quand l’ASSE cherche la solution, Boakye est devenu l’une de ses meilleures garanties offensives.

Les Verts enchaînent un nouveau clean sheet

L’ASSE a encore terminé une rencontre sans encaisser de but. Face à Nantes, les Stéphanois ont signé un nouveau clean sheet grâce à une prestation défensive globalement solide. Les Canaris ont pourtant réussi à se créer quelques situations dangereuses. Mamour Ndiaye a notamment dû sortir de sa surface pour intervenir devant Ignatius Ganago, avant de se montrer vigilant sur une frappe enroulée de Killian Corredor juste avant la pause.

Le gardien stéphanois confirme ainsi qu’il peut répondre présent lorsqu’il est sollicité. Rassurant dans ses interventions, il a contribué à préserver l’avantage des Verts jusqu’au bout. Devant lui, la défense a également tenu bon face à une équipe nantaise qui a longtemps cherché à exploiter les espaces. Dans une rencontre aussi fermée, cette solidité a été essentielle.

L’ASSE n’a pas toujours brillé offensivement, mais elle a su rester suffisamment rigoureuse pour se donner une chance de l’emporter.

Le Chaudron redevient une forteresse

Geoffroy-Guichard est en train de redevenir un véritable atout pour l’ASSE. Face à Nantes, les hommes d’Ian Cathro ont signé une cinquième victoire en cinq réceptions cette saison. Une série parfaite qui confirme la capacité des Verts à faire respecter leur terrain. Cette fois, le succès a été long à se dessiner. Nantes a fermé les espaces, contenu les offensives stéphanoises et poussé l’ASSE à chercher patiemment la solution. Mais les Verts n’ont jamais renoncé.

Portés par leur public, ils ont continué à pousser jusqu’à trouver l’ouverture dans les dernières secondes. Ce genre de victoire peut compter dans une saison. Au-delà des trois points, elle entretient une dynamique positive et renforce la confiance du groupe. Pour espérer retrouver l’élite, l’ASSE devra continuer à faire de Geoffroy-Guichard un endroit où ses adversaires repartent rarement avec quelque chose. Pour l’instant, le contrat est parfaitement rempli avec aucun point de perdu à domicile.