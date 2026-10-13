À une dizaine de jours de la réception du FC Nantes, le stade Geoffroy-Guichard s’apprête une nouvelle fois à faire le plein. L’ouverture de la billetterie a provoqué un immense raz-de-marée auprès des supporters de l’ASSE, confirmant l’attente autour de cette affiche historique.

Le peuple vert s’apprête une fois encore à pousser fort derrière son équipe. Prévue le samedi 24 octobre prochain, la rencontre opposant l’ASSE au FC Nantes suscite un engouement exceptionnel.

Alors qu’il reste encore onze jours avant le coup d’envoi de cette affiche classique du championnat de France, les guichets tournent déjà à plein régime.

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1 600 places vendues en 20 minutes : la folie des abonnés

Le ton a été donné dès le lancement des ventes de l’ASSE pour la rencontre. Ce lundi, lors de l’ouverture de la billetterie prioritaire réservée aux abonnés souhaitant acheter des places supplémentaires, l’affluence en ligne a tout balayé sur son passage. En seulement vingt minutes, pas moins de 1 600 billets ont trouvé preneur.

Une ruée remarquable qui témoigne de l’impatience des fans foréziens à l’idée de retrouver Chaudron pour cette rencontre charnière de l’automne. La dynamique s’est poursuivie tout au long de la journée, confirmant la ferveur intacte qui entoure le club forézien cette saison.

Le Chaudron vers un nouveau guichets fermés pour ASSE – Nantes

Le cap est déjà haut : ce mardi soir, près de 29 000 places ont d’ores et déjà été écoulées. Un chiffre impressionnant sachant que l’ouverture de la billetterie au grand public n’a même pas encore débuté.

Les supporters détenteurs de la carte « Membres ASSE » bénéficient d’ailleurs d’un accès prioritaire pour sécuriser leurs sièges avant la mise en vente générale prévue dans un second temps. Si le rythme de vente se maintient à ce niveau, le stade Geoffroy-Guichard devrait très rapidement annoncer une soirée à guichets fermés. L’ambiance s’annonce électrique dans les travées pour la venue des Canaris face à l’ASSE, fin octobre.