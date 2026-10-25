Buteur décisif face au FC Nantes (1-0) samedi soir, Augustine Boakye a offert trois points précieux à l’ASSE. Au micro de la chaîne YouTube du club, l’ailier ghanéen a salué l’ambiance de Geoffroy-Guichard, mais garde déjà en tête le déplacement à Guingamp.

Il a fallu attendre la 90e minute pour voir le Chaudron exploser. Sur un service de Mahmoud Jaber, entré quelques minutes plus tôt, Augustine Boakye a trouvé la faille de la tête et délivré tout Geoffroy-Guichard.

Encore porté par l’émotion au coup de sifflet final, l’ailier stéphanois n’a pas caché son bonheur.

Face à Nantes, la patience a payé

Avant ce but libérateur, les Verts ont longtemps buté sur l’organisation nantaise. Avec 65 % de possession mais seulement trois tirs cadrés, les Stéphanois ont peiné à trouver la faille face au 5-3-2 de Grégory Poirier.

Boakye le reconnaît volontiers :

“Ils défendaient très, très bien. C’était un bloc bas, donc c’était un peu compliqué de trouver les espaces. Mais Dieu merci, on a trouvé le chemin et on a gagné.”

Ce but confirme son rôle central dans le début de saison stéphanois. Déjà buteur face à Rodez il y a quinze jours, l’ailier ghanéen compte désormais 6 buts et 3 passes décisives en 10 journées de Ligue 2.

Le Chaudron, une ambiance unique pour Boakye

Pour les 35 ans des Magic Fans, Geoffroy-Guichard avait sorti le grand jeu. Une atmosphère qui a marqué le Ghanéen :

“C’était incroyable. C’était incroyable. On espère que chaque semaine, ce sera comme ça.”

Quand on lui demande s’il a déjà vécu ça ailleurs, il répond tout sourire :

“Non, c’est qu’ici.”

Pas question pour autant de s’attarder sur la fête. Leaders avec 25 points, les Verts se déplacent à Guingamp samedi prochain (20h00), et Boakye a déjà basculé :

“Le match est fini. Il faut se concentrer sur le prochain. On va tout donner et on espère gagner.”

Source : ASSE Officiel (YouTube)