Samedi soir, dans un Chaudron incandescent, les Verts se sont imposés (1-0) au terme d’une rencontre âpre et hachée. Une domination stérile, un festival de fautes et une délivrance au bout du temps réglementaire. Retour en statistiques sur ce succès précieux des Stéphanois.

Saint-Étienne – Nantes, les 35 ans des Magic Fans : l’affiche de gala avait tout pour offrir un match de football de qualité. Le scénario en aura été tout autre.

Une première période sans idées, Nantes manque le coche

La première mi-temps a manqué d’intensité comme d’idées. Pourtant, sur le papier, les Verts ont tout contrôlé, avec 73 % de possession et 424 passes contre 155 pour Nantes avant la pause. Mais ce monopole ne s’est traduit que par un seul tir cadré.

En face, Nantes a été plus tranchant avec beaucoup moins de ballons. Les Canaris ont cadré 2 tirs, contre 1 pour Saint-Étienne, et se sont procuré la seule grosse occasion de la période. Sissoko a manqué le coche à bout portant, tout comme Ganago. Avec un peu plus d’efficacité, les Nantais auraient pu rentrer aux vestiaires en tête. Mamour Ndiaye, titulaire dans les cages stéphanoises, bien heureux de voir les deux tentatives filer hors du cadre.

Un match haché, une défense intraitable

Au retour des vestiaires, le match de football ne l’a plus été que de nom. Les fautes d’anti-jeu se sont enchaînées, et plusieurs décisions arbitrales sont allées à l’encontre de l’esprit du jeu. Les chiffres traduisent cette bascule : 18 fautes sifflées en seconde période contre 10 avant la pause, et 6 cartons jaunes contre un seul. Nantes a terminé la rencontre avec 4 avertissements, et miraculeusement à onze.

Dans ce combat, les Verts n’ont rien lâché derrière. Nantes n’a plus tenté le moindre tir en seconde période. Sur l’ensemble du match, les Canaris n’ont frappé que 4 fois. Les Stéphanois ont aussi dominé dans les airs, avec 66 % de duels aériens remportés (19 sur 29). Kevin Pedro, Julien Le Cardinal puis Chico Lamba ont verrouillé l’axe.

Devant, en revanche, la production est restée maigre : 11 tirs, dont 3 cadrés, 4 contrés, et 5 frappes tentées de loin. Face au 5-3-2 nantais et ses 21 dégagements, les Verts ont buté sur un mur. Jusqu’au but, les spectateurs n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Jaber et Boakye, la délivrance

La lumière est venue du banc. Entré à la 84e minute, Mahmoud Jaber n’a eu besoin que de six minutes pour faire sauter le verrou nantais. Sur son unique passe clé du match, il a trouvé Augustine Boakye à la 90e.

Geoffroy-Guichard explose, le feu d’artifice illumine le kop Nord. Boakye confirme son statut d’homme fort des Verts : 6 buts et 3 passes décisives en 10 journées, soit 9 buts sur lesquels il a pesé directement. Samedi, il a aussi été l’un des plus engagés, avec 17 duels disputés.

Le paradoxe de la possession

Les Verts ont eu le ballon : 65 % de possession, 642 passes, 70 entrées dans le dernier tiers contre 42. Paradoxalement, c’est peut-être leur match le moins abouti dans ce registre. Avec autant de ballons, ils n’ont créé qu’une seule grosse occasion, celle du but.

L’équipe de Ian Cathro semble plus à l’aise en laissant le ballon à l’adversaire et en jouant les transitions, à l’image du succès au Red Star. Face à un bloc bas, elle a souffert pour trouver des solutions.

Mais un leader se reconnaît aussi à ces victoires-là. Avec ce succès, Saint-Étienne compte 25 points et consolide sa première place, avec six longueurs d’avance avant les matchs du lundi soir.