Anthony Mounier revient sur l’un des transferts les plus controversés de l’histoire de l’ASSE. Arrivé dans le Forez en janvier 2017, l’ancien Lyonnais n’avait jamais pu porter le maillot stéphanois. La faute, entre autres, à une vidéo ressortie des années après un match face aux Verts. Il raconte aujourd’hui les circonstances de cette séquence qui avait provoqué la colère des supporters.

ASSE : une célébration qui va coûter cher à Mounier

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au 31 mars 2012. Ce soir-là, l’OGC Nice se déplace à Geoffroy-Guichard dans une situation délicate. Les Aiglons luttent pour leur maintien et ont besoin de points. Face à l’ASSE, Anthony Mounier inscrit un doublé avant que François Clerc n’offre la victoire aux Niçois dans les dernières minutes (2-3).

Une soirée mémorable pour l’attaquant, mais aussi le point de départ d’une polémique qui le rattrapera plusieurs années plus tard.

« On est dans une période avec l’OGC Nice où on est en galère. On a besoin de points. On joue le maintien. Face à l’ASSE, je mets un doublé. On gagne 3-2. Et c’est François Clerc qui marque le dernier but sur corner. »

Au moment de célébrer le but victorieux, Mounier rejoint son coéquipier derrière la cage. Il raconte que le kop stéphanois était alors en travaux et qu’une caméra de l’OGCN filmait la scène.

« Moi, je vais célébrer avec lui derrière la cage. […] Et moi, j’arrive avec François et je dis : « On baise les Verts ». Mais voilà, dans le feu de l’action. »

Une phrase prononcée dans l’euphorie de la victoire, selon lui, qui finira par compromettre son avenir dans le Forez.

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Une vidéo ressortie au pire moment pour l’ASSE

En janvier 2017, l’ASSE officialise l’arrivée d’Anthony Mounier sous la forme d’un prêt en provenance de Bologne. Le joueur, formé à l’Olympique Lyonnais, ne fait déjà pas l’unanimité auprès des supporters stéphanois.

Mais la diffusion de cette ancienne vidéo sur les réseaux sociaux provoque une nouvelle vague de contestation. Mounier explique comment cette séquence a refait surface au moment de sa signature.

« Derrière, ça passe. Il se passe sept ans. Et quand je signe à Saint-Étienne, sept ans plus tard, il y a un mec qui retrouve la vidéo et la fout sur Twitter. Et là, ça part dans tous les sens et à partir de ce moment-là, c’est fini. La suite, vous la connaissez. »

Face à la forte opposition d’une partie des supporters, le prêt est finalement interrompu quelques jours seulement après son officialisation. Anthony Mounier quitte l’ASSE sans avoir disputé la moindre rencontre officielle sous le maillot vert.

Il rejoint ensuite l’Atalanta Bergame. Près de dix ans après cet épisode, sa célébration avec François Clerc reste associée à l’un des recrutements les plus éphémères de l’histoire récente de l’ASSE.