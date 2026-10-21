Tamar Svetlin s’est livré sur son quotidien à l’ASSE, l’ambiance dans un vestiaire composé de nombreuses nationalités et l’objectif de remontée en Ligue 1. Le milieu slovène assure que le groupe stéphanois ne connaît aucun clan et affiche une ambition claire : retrouver l’élite.

Arrivé à l’ASSE durant l’été, Tamar Svetlin découvre un environnement bien différent de ceux qu’il a connus jusqu’ici. Le milieu slovène a notamment été marqué par la diversité du vestiaire stéphanois. Selon lui, pas moins de 18 nationalités sont représentées dans l’équipe première. Une particularité qui ne crée pourtant aucune fracture dans le groupe.

Interrogé par le podcast football de Val 202, le milieu de terrain s’est également exprimé sur les déplacements, le soutien des supporters et surtout l’objectif prioritaire des Verts cette saison : la montée en Ligue 1.

Le milieu slovène décrit un vestiaire stéphanois sans clans

Pour Tamar Svetlin, la diversité du vestiaire de l’ASSE n’est pas un problème. Bien au contraire. Le Slovène explique que l’anglais joue un rôle essentiel pour permettre aux joueurs de communiquer au quotidien et de créer rapidement des liens.

« Il n’y a absolument aucun clan », assure ainsi le milieu de terrain. Une situation qui facilite, selon lui, l’intégration des différents joueurs. Le contexte international du groupe permet aussi à chacun de découvrir de nouvelles cultures.

Le joueur de 25 ans a également évoqué une conséquence plus concrète des nombreuses sélections internationales. Pendant une trêve, le groupe professionnel s’est retrouvé réduit à seulement six joueurs à l’entraînement. Une situation forcément particulière à quelques jours de la reprise du championnat.

Certains internationaux ont par ailleurs dû effectuer de très longs trajets pour rejoindre Saint-Étienne. Tamar Svetlin cite notamment le cas d’un coéquipier (Ben Old) revenu seulement trois jours avant une rencontre après un voyage de vingt heures depuis la Nouvelle-Zélande.

Malgré ces contraintes, le Slovène retient surtout le côté positif de cette diversité. Pour lui, évoluer aux côtés de joueurs venus des quatre coins du monde constitue une expérience enrichissante.

L’intégration semble donc bien se passer dans le vestiaire stéphanois. Et Svetlin ne semble pas avoir découvert une équipe divisée en différents groupes.

Tamar Svetlin affiche un objectif clair avec l’ASSE

Sur un autre sujet, Tamar Svetlin ne laisse planer aucun doute. Pour le milieu de terrain, la montée en Ligue 1 doit être l’objectif de l’ASSE.

« Absolument, il n’y a aucun débat là-dessus », explique-t-il lorsqu’il est interrogé sur le caractère indispensable d’une remontée dans l’élite.

Le Slovène ne parle toutefois pas d’une pression particulière. À ses yeux, cette ambition découle simplement de la qualité du groupe stéphanois. Plusieurs joueurs de l’effectif ont déjà évolué en Ligue 1 et estiment que l’équipe possède les qualités nécessaires pour retrouver rapidement la première division.

Mais Svetlin connaît aussi la difficulté de la Ligue 2. Le championnat ne pardonne pas les relâchements. « Si tu n’es pas à 100 %, tu es rapidement puni », résume-t-il.

Le milieu de terrain insiste surtout sur une qualité collective. Pour lui, la force de l’ASSE réside dans la capacité de tous les joueurs à participer aux efforts défensifs. Un élément indispensable pour réussir à tenir sur la durée d’une saison de Ligue 2.

Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2026, Tamar Svetlin avait lui-même affiché dès sa signature son envie de participer à la remontée des Verts. L’ASSE avait alors annoncé son arrivée en provenance du Korona Kielce, avec un contrat courant jusqu’en 2030.

Le Slovène a depuis découvert une autre particularité du club : l’importance de son public.

Tamar Svetlin impressionné par les supporters de l’ASSE

Les déplacements ont également été évoqués durant l’entretien. Tamar Svetlin explique que les Verts prennent jusqu’ici régulièrement l’avion, notamment pour les voyages les plus longs. Le milieu raconte notamment que le trajet vers Dunkerque, pourtant situé dans le nord de la France, s’effectue rapidement grâce à l’organisation mise en place autour du groupe.

Mais c’est surtout l’ambiance autour de l’ASSE qui semble avoir marqué le joueur.

Tamar Svetlin décrit un club porté par un soutien populaire exceptionnel. À Geoffroy-Guichard, il a découvert deux groupes ultras, installés de part et d’autre du stade. Et leur puissance vocale l’a particulièrement impressionné.

Le milieu de terrain explique même que le bruit généré par les supporters peut rendre la communication difficile entre les joueurs sur le terrain. Une découverte forte pour celui qui connaissait jusqu’ici d’autres ambiances dans les championnats slovène et polonais.

Il a également rapidement été mis au parfum d’un élément incontournable de la culture stéphanoise : la rivalité avec Lyon.

Pour Tamar Svetlin, la découverte de l’ASSE ne se limite donc pas au terrain. Le Slovène apprend progressivement ce que représente le club, son histoire, son public et les attentes qui entourent chaque saison.

Et son message est limpide : malgré les difficultés de la Ligue 2, la remontée en Ligue 1 doit arriver. Le milieu stéphanois compte bien participer à cet objectif avec un groupe qu’il juge suffisamment armé pour y parvenir.