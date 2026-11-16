La qualification à Rumilly-Vallières a contraint Ian Cathro à revoir ses plans. Après la rencontre remportée 2 à 1, l’entraîneur de l’ASSE a expliqué la gestion de Julien Le Cardinal et de Jakob Breum, avant de préciser la nature du problème rencontré par Lamine Sonko.

Les entrées de Julien Le Cardinal à la pause et de Jakob Breum à la 62e minute ne correspondaient pas au scénario souhaité par Ian Cathro : « L’objectif était de gérer la charge de ces deux joueurs, qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison », a expliqué son traducteur.

Une précision concernait particulièrement le Danois : « Notamment Jakob, qui a quelques gênes qu’on doit arriver à gérer. »

« Ces deux joueurs seraient restés sur le banc », révèle Cathro

Cathro souhaitait préserver ses deux cadres : « Dans un scénario idéal, ces deux joueurs seraient restés sur le banc. Mon intention était de ne pas les faire jouer. »

« Mais notre responsabilité, notre objectif et mon objectif personnel, c’était de faire tout ce qui était nécessaire pour poursuivre la compétition. »

Les difficultés rencontrées face à Rumilly ont changé la donne : « J’ai senti que je devais faire appel à eux. Ils sont entrés, ils nous ont aidés et nous continuons. »

Aucune blessure précise ni indisponibilité n’a été annoncée concernant Breum dans cette intervention.

« Un problème à l’épaule qu’il avait déjà rencontré »

Pour Lamine Sonko, remplacé dès la 36e minute, Cathro a confirmé un problème physique déjà connu : « C’est un problème à l’épaule qu’il avait déjà rencontré par le passé. Cela s’est reproduit aujourd’hui et il a ressenti la même gêne. »

Le jeune attaquant a essayé de poursuivre la rencontre : « Il a fait le maximum pour rester sur le terrain, mais ce n’était pas possible. »

L’entraîneur n’a pas précisé la durée d’une éventuelle indisponibilité.

« Nous avons effectué des changements par nécessité »

La composition puis les ajustements tactiques répondaient aussi aux possibilités offertes par l’effectif présent à Annecy : « Nous avons effectué des changements par nécessité, en fonction des joueurs disponibles et des rôles qu’ils pouvaient remplir. »

« Cela a apporté de bonnes choses, mais aussi quelques incertitudes sur certaines attaques adverses. Nous avons concédé des situations que nous ne concédons pas habituellement, peut-être parce que nous jouions un peu différemment. »

Cathro retient néanmoins une amélioration après la pause : « Notre deuxième mi-temps a été plus productive. […] Au final, je préfère ce que j’ai vu en seconde période à ce que nous avons montré en première. »