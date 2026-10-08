L’ASSE continue de préparer l’avenir. Le club du Forez vient d’officialiser l’arrivée du jeune attaquant international camerounais Jordan André. Il est prêté avec option d’achat par Oyili FC.

L’académie de la « Génération Verte » s’enrichit d’un nouveau talent prometteur. Néo-Stéphanois de 18 ans, Jordan André rejoint l’ASSE sous la forme d’un prêt s’étendant jusqu’en juin 2027, assorti d’une option d’achat. Un coup avisé de la cellule de recrutement stéphanoise pour verrouiller un élément offensif prometteur.

De Yaoundé au Chaudron, un parcours précoce

Né en avril 2008 à Yaoundé, Jordan André baigne dans le football depuis son plus jeune âge. Formé au sein d’Oyili FC dès l’âge de 6 ans, l’attaquant a gravi toutes les étapes dans son club formateur avant de rapidement attirer l’attention de la fédération camerounaise.

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International chez les Lionceaux Indomptables, il s’est notamment illustré lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 en 2025 en disputant chaque rencontre comme titulaire. Ses performances lui valent aujourd’hui d’être déjà pré-sélectionné avec l’équipe U20 du Cameroun. Il rejoint donc désormais l’ASSE !

Des débuts en fanfare avec les U19 de Frédéric Dugand

Si l’officialisation intervient aujourd’hui, le joueur n’a pas tardé à prendre ses marques sous le maillot vert. Aligné avec l’équipe U19 Nationale entraînée par Frédéric Dugand, Jordan André réalise un départ étincelant.

En seulement deux apparitions sous ses nouvelles couleurs, le jeune Camerounais a déjà fait trembler les filets à trois reprises. Une adaptation express qui confirme tout son potentiel et laisse présager un avenir radieux dans la Loire.

Le ventre mou avant le déplacement à Montpellier pour l’ASSE

Avec un bilan de deux victoires, un nul et trois défaites après six journées, les U19 stéphanois pointent à la 8e place du groupe D (7 points). L’attaque reste prolifique (11 buts inscrits), mais la perméabilité défensive coûte cher dans les moments clés.

L’objectif sera de retrouver une régularité collective rapidement. Frédéric Dugand et ses joueurs auront un test important ce dimanche sur la pelouse de Montpellier (7e). Une occasion idéale pour Jordan André de poursuivre sa série et d’aider les siennes à basculer dans la première partie du tableau.