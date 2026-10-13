L’ASSE a repris sa marche en avant face à Rodez (2-0) et conserve la tête de la Ligue 2 avec 19 points après huit journées. Un bilan supérieur à celui de la saison dernière au même stade de la compétition. Autre statistique révélatrice : les Stéphanois ont ouvert le score lors de leurs huit rencontres de championnat. Mais le mois d’octobre, qui avait marqué un tournant négatif la saison passée, s’annonce particulièrement exigeant pour Ian Cathro et ses joueurs.

Le début de saison stéphanois ne manque pas d’enseignements. Malgré quelques difficultés, notamment face à Dunkerque et Metz, l’ASSE affiche une régularité intéressante dans sa capacité à prendre l’avantage.

Et les chiffres sont éloquents : les Verts ont ouvert le score lors de chacun de leurs huit premiers matchs de Ligue 2.

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L’ASSE a ouvert le score huit fois sur huit

Depuis le début de saison, aucune équipe n’a réussi à marquer avant Saint-Étienne lors d’une rencontre de championnat.

Les minutes des ouvertures du score illustrent cette régularité :

Adversaire Ouverture du score de l’ASSE Sochaux 22e minute Clermont 41e minute Grenoble 13e minute Dijon 21e minute Montpellier 41e minute Dunkerque 43e minute Metz 67e minute Rodez 15e minute

Autre particularité : l’ASSE n’a encaissé aucun but lors des 38 premières minutes de ses huit rencontres. Le premier but adverse le plus précoce est intervenu à Dijon, à la 39e minute.

Ces données soulignent la capacité des Stéphanois à bien entrer dans leurs matchs, même si cela ne les a pas toujours empêchés de connaître des difficultés par la suite.

Face à Metz, les Verts avaient notamment laissé échapper une avance de deux buts (2-2). Une rencontre qui rappelle que prendre les devants ne suffit pas : encore faut-il savoir conserver son avantage.

Deux points de plus que la saison dernière

L’autre enseignement concerne la comparaison avec l’exercice précédent.

Après huit journées, l’ASSE totalise 19 points, contre 17 à la même période la saison dernière. Une progression de deux unités qui peut sembler modeste, mais qui traduit un début de championnat légèrement plus efficace.

L’an passé, les Stéphanois avaient atteint les 17 points après sept rencontres avant de connaître un premier véritable coup d’arrêt lors de la huitième journée.

Face à Guingamp, dans le Chaudron, l’ASSE s’était inclinée 3-2. Une soirée difficile, marquée notamment par l’expulsion de Maxime Bernauer.

Cette défaite avait ouvert une période beaucoup plus compliquée pour les hommes d’Eirik Horneland.

Un mois d’octobre qui avait fait basculer l’ASSE

Le parallèle avec la saison dernière est d’autant plus intéressant que les Verts abordent une période comparable du calendrier.

À l’automne précédent, l’ASSE avait progressivement perdu plusieurs éléments importants. Chico Lamba avait notamment été touché aux adducteurs et avait dû subir une intervention chirurgicale.

D’autres blessures étaient ensuite venues fragiliser l’effectif, perturbant la dynamique sportive et les possibilités de rotation.

Cette fois, Ian Cathro espère éviter un scénario similaire. Le groupe stéphanois apparaît relativement fourni, même si certains joueurs restent à surveiller sur le plan physique.

La profondeur de l’effectif pourrait devenir un élément déterminant dans les prochaines semaines.

Red Star, Nantes, Guingamp : un calendrier particulièrement relevé

Car après Rodez, l’ASSE va devoir négocier trois rendez-vous importants.

Le premier conduira les Stéphanois au stade Bauer, sur la pelouse du Red Star, leur dauphin au classement. Les Audoniens restent sur quatre victoires consécutives et aborderont cette confrontation avec une confiance maximale.

Les Verts accueilleront ensuite le FC Nantes à Geoffroy-Guichard, avant de se déplacer à Guingamp.

Trois adversaires aux profils différents, mais autant de rencontres susceptibles de mettre à l’épreuve la régularité stéphanoise.

Pour Ian Cathro, l’objectif sera double : prolonger la dynamique comptable et éviter les difficultés qui avaient accompagné le début de l’automne précédent.

Avec 19 points après huit journées et huit ouvertures du score en autant de matchs, l’ASSE dispose de bases intéressantes. Reste désormais à franchir ce mois d’octobre sans connaître le même coup d’arrêt que la saison passée.

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Via Sofascore