Son départ de l’ASSE avait suscité beaucoup de débats. Près de deux ans plus tard, Mathis Amougou traverse une période difficile. Passé par Chelsea puis Strasbourg, le milieu de terrain a rejoint Toulouse en prêt pour retrouver du temps de jeu. Mais le constat est préoccupant : neuf rencontres passées sur le banc cette saison sans disputer la moindre minute. À quelques semaines du mercato hivernal, la trajectoire de l’ancien espoir stéphanois interroge.

En janvier 2025, Mathis Amougou faisait encore partie des jeunes joueurs sur lesquels l’AS Saint-Étienne pouvait envisager de construire son avenir. Le milieu de terrain venait de connaître sa neuvième titularisation sous le maillot vert, à Auxerre, le 24 janvier.

Quelques jours plus tard, sa carrière prenait une autre direction. Le jeune Français quittait son club formateur pour rejoindre Chelsea, avant de poursuivre son parcours à Strasbourg.

Un changement d’environnement important pour un joueur qui découvrait encore les exigences du football professionnel. Depuis, son temps de jeu peine à décoller. Et c’est rien de le dire.

ASSE : Mathis Amougou encore spectateur au Vélodrome

Le déplacement de Toulouse à Marseille devait représenter une nouvelle occasion de retrouver les terrains pour Amougou. Il n’en a rien été.

Lors de la défaite toulousaine au Vélodrome (2-0), Mathis Amougou est resté sur le banc.

Une situation qui se répéte. Cette saison Amougou n’a pas joué la moindre minute au TFC.

Un bilan inquiétant pour un joueur dont le prêt devait précisément permettre de relancer la progression.

De Chelsea à Toulouse, une carrière qui peine à décoller

Le parcours de Mathis Amougou depuis son départ de Saint-Étienne illustre les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes joueurs lorsqu’ils changent rapidement d’environnement.

Après son transfert à Chelsea, le milieu français n’avait pas obtenu de titularisation durant ses six premiers mois en Angleterre.

Son arrivée à Strasbourg devait lui permettre de retrouver un cadre plus favorable. Mais là encore, les opportunités ont été rares et il a déçu.

La saison passée, Amougou n’avait été titularisé qu’à quatre reprises en L1. Ses 5 apparitions en Ligue Conférence lui avaient permis d’obtenir davantage de minutes, sans pour autant s’imposer durablement dans la rotation en Ligue 1.

Son prêt à Toulouse constituait une nouvelle tentative pour relancer sa carrière. Pour l’instant, le changement de club n’a pas produit l’effet espéré. Au contraire.

À 20 ans, le milieu de terrain se retrouve dans une situation préoccupante.

Mathis Amougou : le mercato d’hiver déjà décisif ?

Mathis Amougou fêtera ses 21 ans en janvier prochain. À cet âge, l’accumulation des rencontres est un élément essentiel pour progresser.

Or, depuis son départ de l’ASSE, les changements de clubs ne lui ont pas permis de trouver la continuité recherchée. Changement d’air cet hiver ?