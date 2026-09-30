L’ASSE ne restera pas trois semaines sans compétition. Ce vendredi, les Verts affronteront le FC Sion à 11 heures au stade Aimé-Jacquet de L’Étrat, lors d’une rencontre disputée à huis clos mais ouverte aux médias. Privé de nombreux internationaux, Ian Cathro devrait profiter de ce rendez-vous pour effectuer une large revue d’effectif. Plusieurs joueurs auront une vraie carte à jouer.

La trêve internationale permet de souffler, mais elle impose aussi de trouver des solutions pour conserver du rythme. À Saint-Étienne, le staff a donc programmé une opposition face au FC Sion ce vendredi matin.

Une rencontre amicale qui intervient dans un contexte particulier. De nombreux Stéphanois ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection et Ian Cathro doit travailler avec un groupe considérablement réduit. De quoi redistribuer provisoirement les cartes et offrir davantage d’espace à des joueurs moins utilisés depuis le début de la saison.

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Eymard et Paalberg ont une occasion à saisir avec l’ASSE

Paul Eymard fait partie des joueurs à suivre durant cette période. Le milieu stéphanois accumule les séances avec le groupe professionnel après une longue absence. Il n’a plus joué avec l’équipe première depuis le début de l’année 2026, avant d’être victime d’une fracture du tibia.

Cette trêve constitue donc une étape intéressante dans son retour. Sans présumer des choix de Ian Cathro pour vendredi, le match contre Sion pourrait lui permettre de retrouver progressivement des repères dans un contexte proche de la compétition.

La situation est différente pour Marteen Chris Paalberg. Arrivé à Saint-Étienne durant l’hiver, il attend encore ses premières minutes dans une compétition professionnelle sous le maillot vert. Lui aussi profite actuellement des absences pour multiplier les séances avec le groupe de Ian Cathro.

Pour les deux joueurs, ces semaines peuvent compter. Les internationaux retrouveront naturellement leur place à leur retour, mais chaque séance et chaque opportunité permettent au staff d’élargir ses possibilités pour la suite de la saison.

Les jeunes Verts invités à se montrer

La formation de l’ASSE profite également de cette configuration particulière. Tom Teillol et Elyes Dhaoui ont notamment intégré les séances du groupe professionnel durant la trêve.

Pour ces jeunes joueurs, l’objectif dépasse le simple fait de compléter les entraînements. Travailler avec les professionnels permet de découvrir les exigences du staff, d’augmenter l’intensité des séances et, surtout, de se montrer. Une présence ponctuelle avec les pros ne garantit évidemment pas une installation durable, mais ces périodes réduites en effectif constituent traditionnellement une fenêtre intéressante pour la formation.

Ian Cathro devra toutefois jongler avec les besoins des différentes équipes du club pour composer son groupe contre Sion.

Breum, Ballo, Duffus : garder le rythme avant la reprise

Cette rencontre aura enfin une autre fonction : maintenir en jambes les joueurs importants qui n’ont pas rejoint leur sélection.

Jakob Breum, Maxime Bernauer, Thierno Ballo, Joshua Duffus ou encore João Ferreira peuvent ainsi profiter de cette opposition pour conserver du rythme et travailler les automatismes avant le retour à la compétition officielle.

Le résultat face au FC Sion restera évidemment secondaire. Pour Ian Cathro, l’intérêt se situera ailleurs : donner des minutes, observer certains éléments dans un contexte différent des entraînements et éventuellement découvrir de nouvelles solutions.

Avec un effectif largement amputé par les sélections, cette rencontre pourrait ainsi offrir une photographie intéressante de la profondeur actuelle du groupe stéphanois. Et pour plusieurs Verts habituellement moins exposés, l’occasion est idéale pour rappeler qu’ils peuvent eux aussi entrer dans les plans.