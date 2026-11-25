Trois arrêts, aucun but encaissé et une victoire précieuse. À Reims, Mamour Ndiaye a signé son match le plus abouti depuis qu’il garde les cages de l’ASSE. Trois semaines après une soirée compliquée à Guingamp, le jeune gardien sénégalais a montré qu’il pouvait tenir quand l’adversaire pousse. Retour sur une performance qui en dit plus sur son début de parcours.

Samedi soir, à Delaune, Reims a frappé treize fois. Aucune de ces tentatives n’a fini au fond. Une partie du mérite revient au bloc stéphanois, très bien organisé. L’autre revient à Mamour Ndiaye, qui a fait exactement ce qu’on attendait de lui quand le danger s’est présenté.

Reims, son match le plus abouti

Jusqu’ici, Ndiaye avait surtout gardé ses cages inviolées dans des matchs où il avait peu de travail. À Reims, le scénario a été différent. Les Rémois ont eu un peu plus le ballon, tenté près de deux fois plus de tirs que les Verts, et touché autant de ballons dans la surface stéphanoise.

Face à ce volume, le gardien de 21 ans a réalisé 3 arrêts, son plus haut total depuis sa première titularisation. Les tirs cadrés rémois représentaient 0,41 xGOT : il les a tous repoussés, pour 0,41 but évité. Sur une soirée gagnée 1-0, ce sont des arrêts qui comptent double.

Il a aussi su se montrer calme dans les temps faibles. Y. Fofana, le Rémois le plus actif avec 4 tirs, n’a jamais trouvé la faille. Dans un match où l’ASSE a choisi de défendre bas quand il le fallait, son gardien n’a jamais semblé dépassé.

Seul bémol, le jeu au pied et les relances. Il n’a réussi que 5 passes sur 19, dans un match où il a beaucoup joué long pour soulager son équipe.

La réponse après Guingamp

Pour mesurer ce que représente ce match, il faut revenir trois semaines en arrière. À Guingamp, Ndiaye avait vécu une soirée difficile. Il avait encaissé trois buts sur des frappes qui valaient 1,35 xGOT, soit -1,65 but évité. Une partie du public l’avait alors pointé du doigt.

Depuis, il a répondu par deux clean sheets consécutifs. Contre Laval, il n’avait presque rien eu à faire. Les tirs cadrés lavallois ne représentaient que 0,04 xGOT. À Reims, en revanche, il a été sollicité, et il a tenu.

Sur l’ensemble de ses cinq titularisations, son bilan est désormais très solide. Quatre clean sheets en cinq matchs. Avant son arrivée dans les cages, l’ASSE encaissait un but par match en moyenne (8 en 8 journées). Avec lui, la moyenne est tombée à 0,6.

Des performances qui donnent raison à Ian Cathro qui l’avait d’ailleurs anticipé :

« Peut-être que ça arrive plus vite que ce que nous avions prévu, mais on le prépare, et il est prêt. »

Ce que Reims change dans la hiérarchie

Le match de Reims apporte un élément nouveau au débat. Jusqu’ici, on pouvait objecter que Ndiaye profitait surtout de la solidité de sa défense. À Delaune, il a montré qu’il pouvait aussi être décisif quand l’adversaire se procure des occasions.

Tout n’est pas encore acquis. Son jeu au pied reste irrégulier, ainsi que sa gestion des temps faibles. Un seul match ne suffit pas à confirmer qu’il peut porter l’équipe dans les soirées où elle souffre. Mais pour Ian Cathro la question du retour de Larsonneur devient plus délicate.