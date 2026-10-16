L’ASSE devra se passer de Gautier Larsonneur ce samedi soir (20h) face au Red Star. Touché au genou droit contre Rodez, le gardien stéphanois est officiellement forfait. Une absence qui devrait permettre à Mamour Ndiaye de connaître sa première titularisation avec les Verts. Interrogé en conférence de presse, Ian Cathro s’est montré particulièrement rassurant concernant son jeune portier. L’entraîneur de l’ASSE a détaillé ses qualités, son potentiel et le travail réalisé pour le préparer à ce rendez-vous important.

La nouvelle est tombée ce jeudi. Comme annoncé par Peuple Vert, Gautier Larsonneur ne sera pas disponible pour le déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Red Star. Le portier stéphanois souffre du genou droit après un choc survenu lors de la victoire contre Rodez (2-0).

Son absence constitue un coup dur pour Ian Cathro, qui devra revoir ses plans à un poste particulièrement important. Sauf surprise, Mamour Ndiaye devrait prendre place dans les buts stéphanois au stade Bauer.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Arrivé cet été dans le Forez, le jeune gardien a déjà effectué ses premières minutes sous le maillot vert en remplaçant Larsonneur en toute fin de rencontre contre Rodez. Mais samedi, le défi sera d’une tout autre dimension.

ASSE : L’AS Saint-Etienne communique après la blessure de Larsonneur

ASSE : Ian Cathro affiche sa confiance envers Mamour Ndiaye

Interrogé sur la capacité de son jeune gardien à répondre présent, Ian Cathro n’a pas cherché à entretenir le doute.

« Est-ce qu’il est prêt ? Oui, je pense qu’il est prêt à jouer en compétition. Il a envie d’aider l’équipe. Et aujourd’hui, c’est vraiment ce sur quoi il doit se concentrer. »

Une déclaration forte à quelques jours d’un déplacement particulièrement attendu. Malgré son jeune âge, Mamour Ndiaye n’arrive pas sans expérience.

« C’est un jeune gardien de but qui a aussi déjà une vraie expérience professionnelle dans le championnat norvégien. S’il est aujourd’hui à l’AS Saint-Étienne, c’est parce que nous, au club, nous avons estimé qu’il avait un fort potentiel. »

Le technicien écossais insiste néanmoins sur la nécessité d’accompagner progressivement son joueur.

« Quand on parle de fort potentiel, on ne doit pas oublier aussi son âge, qui reste jeune. Notre travail à nous, staff, c’est de le mettre à l’aise, de le mettre en confiance et de le préparer à cette rencontre. »

Pour Cathro, l’intégration du gardien au collectif représente un élément essentiel de sa préparation.

« Je pense qu’il est confiant et on l’aide aussi à construire des relations avec l’équipe, ce qui est souvent le plus important dans ce rôle. »

Un gardien grand, rapide et agressif : Cathro dévoile son profil

Au-delà de sa capacité à remplacer Larsonneur, Ian Cathro a également détaillé les caractéristiques qui ont convaincu l’ASSE de recruter Mamour Ndiaye.

Et son profil se distingue de celui du titulaire habituel.

« Mamour est un joueur qui, évidemment par sa taille et ses qualités physiques, amène quelque chose de différent. C’est aussi un gardien de but qui est rapide et puis il amène une présence forte dans les buts avec un style de jeu plutôt agressif. »

Des qualités qui correspondent à un véritable choix de recrutement de la part du club stéphanois.

« Ce sont toutes ces qualités qui nous ont conduits à le recruter parce qu’on sent vraiment un fort potentiel à développer. On veut vraiment l’amener dans une position, un rôle où il aura quelque chose à faire d’important pour le club et pour cette équipe. »

Cette première titularisation potentielle représente donc une occasion importante pour Ndiaye de montrer ses qualités, même si le staff n’avait pas nécessairement prévu de lui confier aussi rapidement cette responsabilité.

Une première titularisation plus tôt que prévu ?

Ian Cathro l’a reconnu : les circonstances accélèrent le calendrier de son jeune gardien.

« Ça arrive sans doute un peu plus tôt que ce qu’on l’aurait pensé, mais c’est aussi pour ça qu’on travaille tous les jours, pour être prêt à lancer des joueurs. »

L’entraîneur stéphanois ne semble toutefois pas inquiet.

« Je pense que c’est un joueur qui est prêt à débuter la compétition, prêt à aider l’équipe. On va l’aider dans ce processus et on va aussi l’aider à rester calme et concentré sur ce match qui arrive. »

Pour le technicien, l’expérience joue naturellement un rôle déterminant dans la progression des gardiens.

« Les gardiens deviennent meilleurs avec l’expérience. Leur travail est de prendre des décisions. Et plus ils sont confrontés à des situations, plus ils prennent les bonnes décisions. Je pense que c’est quelque chose de très normal et naturel. »

Le déplacement au Red Star pourrait donc constituer une étape importante dans le développement de Mamour Ndiaye.

Red Star – ASSE : un travail collectif pour protéger Ndiaye

Face à une formation audonienne qui reste sur quatre victoires consécutives, Mamour Ndiaye pourrait être rapidement sollicité.

Mais Ian Cathro refuse de présenter cette première titularisation comme une situation dangereuse pour son gardien.

« Pour ce qui est de sa titularisation ce week-end, je ne parlerai pas forcément de danger, mais plutôt de le connecter à la réalité, de le connecter à l’équipe. »

Le coach insiste sur l’importance du travail collectif et de la communication entre les joueurs.

« Comme pour d’autres joueurs, il faut arriver à lui faire comprendre, à lui ainsi qu’aux joueurs qui sont les plus proches, que chacun a un rôle à jouer et que chacun doit travailler pour ses coéquipiers les plus proches. C’est vraiment ce à quoi on s’applique cette semaine avec lui. »

Pas question pour autant de bouleverser les habitudes du groupe ou de réserver un traitement particulier au jeune portier.

« Pas eu d’échanges spécifiques avec lui. On a travaillé normalement. »

Un choix qui traduit la volonté de banaliser autant que possible cet événement pour ne pas ajouter de pression inutile sur les épaules de Ndiaye.

Samedi soir, au stade Bauer, Mamour Ndiaye pourrait donc connaître son premier grand rendez-vous sous le maillot de l’ASSE. Une opportunité arrivée plus rapidement que prévu, mais pour laquelle Ian Cathro estime son gardien suffisamment préparé. Reste désormais à transformer cette confiance en performance sur le terrain.