L’ASSE a décroché sa qualification contre Villefranche avec cinq buts et plusieurs prestations remarquées. Après la rencontre, les lecteurs de Peuple-Vert ont distribué leurs notes. Un joueur a nettement pris la tête du classement, tandis qu’un seul titulaire a terminé sous la moyenne.

La victoire contre Villefranche (5-0) a donné satisfaction aux supporters stéphanois. Avec 172 bulletins et 1 878 notes individuelles, cette consultation a débouché sur une moyenne d’équipe de 6,2/10. Un très bon bilan d’ensemble, mais qui distingue nettement les principaux acteurs du succès.

L’homme du match de l’ASSE : Tamar Svetlin

Tamar Svetlin a obtenu la meilleure note avec 7,4/10. Le Slovène a largement justifié cette distinction en participant directement aux trois premiers buts stéphanois.

Passeur décisif pour Zuriko Davitashvili sur l’ouverture du score, puis pour Maxime Bernauer juste avant la pause, il a ensuite inscrit son premier but sous le maillot vert sur un service de João Ferreira. Deux passes décisives et une réalisation : difficile de peser davantage sur une rencontre.

Les supporters ont récompensé cette prestation en plaçant Svetlin assez nettement devant ses partenaires. Une soirée qui lui a permis de marquer des points dans la concurrence au milieu.

Bernauer, Jaber et Davitashvili récompensés

Maxime Bernauer a terminé deuxième avec 6,9/10. Son superbe but avant la pause a permis aux Verts de faire le break au moment idéal. Malgré ses réserves sur le contenu collectif de la première période, exprimées à la mi-temps, le capitaine a convaincu les votants.

Derrière lui, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili ont obtenu 6,8/10. Le premier a trouvé le poteau en début de rencontre avant de réussir une magnifique demi-volée après la pause. Le second a débloqué le match sur une combinaison avec Svetlin, alors que Villefranche avait jusque-là résisté et même menacé le but stéphanois.

João Ferreira a complété ce groupe de tête avec 6,6/10. Ses deux passes décisives, pour Svetlin puis Jakob Breum, ont récompensé son activité offensive. Les cinq joueurs les mieux notés ont ainsi tous marqué ou délivré une passe décisive.

Thierno Ballo toujours en diffuculté

Les appréciations ont été plus mesurées pour les autres titulaires. Mamour Ndiaye et Ben Old ont reçu 5,9/10, devant Chico Lamba, crédité de 5,7/10. Malgré le score final et l’absence de but encaissé, la défense n’a pas bénéficié d’un plébiscite, après les occasions concédées avant la pause.

Nadir El Jamali et Sohaib Naïr ont terminé à 5,6/10. Titularisé au dernier moment à la place d’Augustine Boakye, El Jamali a montré quelques initiatives sans connaître la réussite décisive de ses partenaires offensifs.

Enfin, Thierno Ballo a obtenu 4,9/10, seule note inférieure à la moyenne. Auteur notamment d’un centre dangereux pour Ferreira en début de rencontre, il a été remplacé à la pause. Les supporters ont jugé sa contribution insuffisante dans une soirée où plusieurs concurrents ont saisi leur occasion.

Toutes les notes des supporters après ASSE-Villefranche