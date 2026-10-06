L’ASSE va changer de couleurs à l’occasion d’Octobre Rose. Comme lors des saisons précédentes, le club stéphanois et hummel ont imaginé un maillot spécial destiné à soutenir la lutte contre le cancer du sein. Il sera dévoilé vendredi 9 octobre avant d’être porté dès le lendemain contre Rodez. Les Verts l’utiliseront lors de deux rencontres de Ligue 2.

Les supporters de l’ASSE vont découvrir une nouvelle tunique cette semaine. Dans le cadre de son engagement pour Octobre Rose, le club a annoncé la commercialisation prochaine d’un maillot spécialement conçu pour cette campagne de sensibilisation.

L’opération dépasse largement le simple cadre esthétique. Elle doit permettre de donner de la visibilité à la prévention et au dépistage du cancer du sein, tout en récoltant des fonds au profit de la Ligue contre le cancer.

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L’ASSE dévoilera son nouveau maillot vendredi

Le suspense reste encore entier concernant l’apparence de cette nouvelle tenue. L’ASSE a prévu de la révéler vendredi 9 octobre, soit à la veille de la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard.

Imaginé avec l’équipementier hummel, ce maillot « Octobre Rose » sera proposé en quantité limitée. Les supporters pourront se le procurer à la Boutique des Verts ainsi qu’en ligne dès sa présentation.

Les bénéfices issus de sa commercialisation seront reversés à la Ligue contre le cancer afin de participer au financement de la recherche et au soutien des malades.

ASSE-Rodez : les Verts porteront ce maillot spécial

Les joueurs de Ian Cathro seront les premiers à étrenner cette nouvelle tenue. L’ASSE portera son maillot Octobre Rose samedi 10 octobre face a Rodez, à l’occasion de la rencontre de Ligue 2 disputée dans le Chaudron.

Mais il ne s’agira pas d’une opération limitée a une seule soirée. Les Stéphanois porteront également cette tunique contre le FC Nantes lors d’une autre journée de championnat.

Deux rencontres de Ligue 2 permettront donc de mettre en avant l’opération :

ASSE – Rodez : 10 octobre

ASSE – FC Nantes : deuxième rencontre avec le maillot Octobre Rose

Les joueuses de l’ASSE seront elles aussi associées à l’initiative. Elles porteront cette tenue à partir du 18 octobre, à l’occasion de la réception de Metz en Seconde Ligue.

ASSE – Rodez : Les Verts vont retrouver un porte-bonheur

Les maillots de l’ASSE seront ensuite vendus aux enchères

L’opération se poursuivra après les rencontres. Les maillots Octobre Rose portés ou préparés pour les matchs des équipes masculine et féminine seront mis aux enchères à la fin du mois.

L’intégralité des sommes récoltées par cette vente sera reversée par ASSE Cœur-Vert au Comité Loire de la Ligue contre le cancer.

En parallèle, le club utilisera ses différents supports de communication et les écrans géants de Geoffroy-Guichard pour diffuser des messages consacrés à la prévention et au dépistage durant le mois d’octobre.

Une initiative qui permettra donc aux Verts d’arborer un maillot inédit pendant deux rencontres, tout en mettant la visibilité de l’ASSE au service d’Octobre Rose.