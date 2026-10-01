Éloigné des terrains pendant de longs mois, Mahmoud Jaber peine à retrouver durablement la compétition avec l’ASSE. Revenu une première fois au printemps puis de nouveau en septembre, le milieu de terrain n’est jamais parvenu à enchaîner. Le club stéphanois prend désormais toutes les précautions avec son joueur. Une image publiée ce jeudi laisse toutefois entrevoir une évolution positive.

C’est une absence qui dure et qui prive Ian Cathro d’une solution supplémentaire au milieu de terrain. Touché en janvier dernier, Mahmoud Jaber traverse une année 2026 particulièrement compliquée sur le plan physique.

L’Israélien avait pourtant entrevu une première sortie du tunnel au printemps. Après plusieurs mois d’absence, il avait retrouvé la compétition en avril. Mais ce retour n’avait pas permis au milieu de véritablement enchaîner.

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Le scénario s’est répété à la rentrée.

L’ASSE ne veut prendre aucun risque avec Jaber

Mahmoud Jaber a retrouvé les terrains début septembre. Il avait disputé 25 minutes lors de la victoire de l’ASSE contre Montpellier (3-1), le 5 septembre. Un retour encourageant après sa longue indisponibilité.

Mais là encore, le milieu n’a pas été en mesure d’enchaîner les rencontres. Depuis cette apparition, il n’a plus joué en compétition avec les Verts.

Une situation qui pousse logiquement l’ASSE à la prudence. Un protocole spécifique a été mis en place afin d’accompagner le joueur et d’éviter de précipiter une nouvelle reprise. L’objectif est clair : permettre à Ian Cathro de récupérer durablement son milieu de terrain plutôt que de multiplier les retours suivis de nouvelles périodes d’indisponibilité.

Aucune date précise n’est pour l’heure annoncée concernant son retour à la compétition.

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Jaber réapparaît avec les Verts

Un indice encourageant est toutefois apparu ce jeudi. Mahmoud Jaber figure sur les photographies de la séance publiées par l’ASSE.

Sa présence constitue une bonne nouvelle après plusieurs semaines difficiles. Elle ne signifie pas pour autant que le milieu est déjà prêt à retrouver la compétition, et encore moins qu’un retour contre Rodez est acté.

Mais Jaber semble progressivement se rapprocher du groupe et poursuit son processus de reprise.

Son retour représenterait une option supplémentaire bienvenue pour Ian Cathro. Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2025, le milieu défensif de 26 ans reste sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2029.

La priorité sera désormais de parvenir à franchir la dernière étape sans connaître de nouveau contretemps. Après deux retours qui n’ont pas permis à Jaber d’enchaîner durablement, les Verts ne veulent cette fois rien précipiter. À neuf jours de la réception de Rodez, sa réapparition sur les images de l’entraînement constitue malgré tout un signal positif.