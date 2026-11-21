Prêté cette saison par l’ASSE au FC Séville, Lucas Stassin s’est confié au micro de DAZN sur YouTube. Entre son adaptation en Andalousie, les différences entre la Ligue 1 et la Liga, son attachement à Saint-Étienne et le derby sévillan à venir, l’attaquant belge fait le point sur son nouveau quotidien. Retour sur son interview.

Arrivé en Espagne en fin de mercato estival, Lucas Stassin vit un début de saison positif avec un FC Séville installé dans le top 6 de la Liga. À l’approche d’un rendez-vous majeur, l’ancien avant-centre des Verts est revenu sur son intégration. Il aborde aussi ses objectifs, sans oublier son passage dans le Forez.

Des débuts positifs à Séville et pour Lucas Stassin

Sur le plan collectif, le bilan est jugé encourageant. Mais, l’attaquant belge estime que Séville peut encore progresser sur certains détails.

« Je trouve que c’est un bon début de saison. Maintenant, comme je dis, on peut toujours faire mieux. Quand on regarde les matchs où on a perdu des points, c’est toujours à des petits détails. Mais bon, OK, il faut voir le positif, on est dans le top 6 et on va essayer de rester dedans toute la saison. »

Arrivé en fin de mercato d’été, Lucas Stassin a rapidement trouvé ses marques. Il salue l’accueil reçu, notamment grâce à un team manager francophone. Il apprécie la présence d’autres joueurs parlant français au sein du vestiaire.

« Ça a été franchement, on m’a très très bien accueilli. Le team manager ici est très très cool. Il parle français en plus. Et voilà, je me suis très vite adapté au groupe. »

Ligue 1 et Liga : Une comparaison est-elle possible ?

Évoquant les clubs croisés et son parcours, Lucas Stassin garde un bon souvenir de l’AS Saint-Étienne.

« Saint-Étienne, j’en garde un très très bon souvenir parce que j’ai quand même passé une belle saison en Ligue 1 avec un bon derby forcément et je garde un très bon souvenir de mes coéquipiers et du staff même s’ils ont changé beaucoup de staff. »

Invité à comparer le championnat de France et la Liga, le joueur de Séville pointe des différences notables. Dans l’intensité des duels, l’engagement et la densité technique.

« Ben ici déjà en Espagne, bon, il y a forcément les trois grosses équipes ici que en France, il y a peut-être moins ça, chaque année un peu différente. Et puis après bon, ça reste du football mais bon, je dirais qu’ici les duels sont quand même un peu plus intensifs. La mentalité est différente sur le terrain, c’est vraiment toujours à 200 % du début jusqu’à la fin du match et techniquement aussi il y a énormément de bons joueurs ici même si en France il y avait déjà énormément de qualité. Ça m’avait impressionné quand j’étais arrivé. Mais bon, c’est des championnats différents. C’est une mentalité qui est différente. »

Le derby sévillan et l’objectif Diables Rouges

À l’aube du derby sévillan, Lucas Stassin compare l’effervescence andalouse aux grandes affiches qu’il a connues en France, avec l’envie de s’imposer et de marquer des points pour la sélection belge :

« On en parle beaucoup. On sait que c’est un très très gros derby et avec Lyon et Saint-Étienne, je sais forcément l’ambiance qui pourrait y avoir et l’enthousiasme. Donc j’ai vraiment hâte de voir en fait comment va être l’ambiance ici et surtout essayer de le gagner pour passer une bonne soirée et une bonne semaine. »

Enfin, l’attaquant garde en tête son retour avec la Belgique, avec la prochaine fenêtre internationale fixée en mars.

« Ouais, forcément, on a toujours l’objectif de performer en club pour être repris en équipe nationale. Donc, on sait que la prochaine sélection maintenant est en mars. Donc je vais tout faire d’ici là pour essayer d’avoir les chances de mon côté d’être repris. »