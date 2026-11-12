L’ASSE s’apprête à retrouver la Coupe de France ce dimanche face au GFA Rumilly-Vallières. Une rencontre qui pourrait réserver quelques difficultés aux hommes de Ian Cathro. Ancien attaquant des Verts, Lilian Compan connaît parfaitement le futur adversaire stéphanois. Invité de l’émission Vert Sans Filtre, il a mis en garde son ancien club. Il s’est également interrogé sur la capacité des Stéphanois à supporter la pression d’une saison passée en tête de Ligue 2.

Sur le papier, l’ASSE partira largement favorite ce dimanche à Annecy, lors du septième tour de Coupe de France. Mais Lilian Compan invite les Verts à la prudence. L’ancien attaquant stéphanois connaît bien Rumilly-Vallières, une formation qu’il affronte régulièrement en championnat.

ASSE : Lilian Compan prévient les Verts avant Rumilly

Pour Lilian Compan, Rumilly-Vallières possède plusieurs qualités susceptibles de poser des problèmes à Saint-Étienne. À commencer par une identité de jeu affirmée et des automatismes installés.

« C’est une équipe qui est très joueuse, qui se connaît. Ça fait de nombreuses années que les joueurs jouent ensemble. »

L’ancien Vert décrit une formation généralement organisée en 4-3-3, dont les principes collectifs sont bien assimilés.

« C’est une équipe rodée qui est en 4-3-3. Est-ce qu’ils vont changer sur ce match-là ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. »

Compan ne s’attend d’ailleurs pas à voir les joueurs de Rumilly se contenter de défendre devant leur surface.

« Je ne vois pas Rumilly-Vallières fermer, bloc bas. »

Au contraire, il imagine une équipe capable de prendre des initiatives, de multiplier les transitions et de chercher à imposer son football.

Parmi les individualités à surveiller, l’ancien attaquant cite Cyril Martin-Pichon. Formé à l’ASSE, le milieu de terrain aura une motivation particulière au moment de retrouver son ancien club.

Pour autant, Lilian Compan reste convaincu que les Stéphanois disposent des qualités pour se qualifier. À une condition : aborder cette rencontre avec sérieux.

« Si on commence à leur donner un peu confiance, de les laisser jouer, ils sont capables de faire de belles choses. »

La pression du leader, une autre interrogation pour l’ASSE

Au-delà de cette rencontre de Coupe de France, Lilian Compan s’est également exprimé sur la saison stéphanoise en Ligue 2.

L’ancien attaquant apprécie le football proposé par les hommes de Ian Cathro. Il a été séduit par leurs premières prestations, marquées par une intensité et une volonté d’aller vers l’avant.

Mais il observe également une évolution dans les performances.

« C’est vrai que les premiers, ils étaient magnifiques, j’avoue, avec beaucoup d’intensité et puis un style de jeu que tout le monde a adoré. Mais forcément, jouer comme ça toute une saison, c’est dur. »

Compan considère ces périodes plus difficiles comme normales dans un championnat aussi long et exigeant.

Son interrogation porte surtout sur la gestion mentale d’une équipe qui doit désormais assumer son statut de leader et de favori pour la montée.

« Plus ils vont se mettre la pression, plus c’est difficile. Est-ce qu’ils sont capables de tous de supporter cette pression ? »

Une question intéressante dans un club aussi populaire que l’ASSE, où chaque résultat est scruté et commenté.

Lilian Compan va même plus loin :

« Est-ce que d’être premier toute la saison, ils sont capables d’avoir les épaules pour, je ne sais pas. »

Compan reste confiant pour la montée des Verts

Ces interrogations ne traduisent pas un pessimisme particulier. L’ancien Stéphanois rappelle que l’effectif dispose de joueurs relativement expérimentés.

Pour lui, la clé sera de conserver de la sérénité tout en maintenant le niveau d’exigence nécessaire pour atteindre l’objectif fixé.

« S’ils ne se prennent pas la tête, mais qu’ils sont toujours dans le travail et dans cette détermination d’y arriver, je pense que ça le fera. »

Un message qui résume finalement les deux défis qui attendent les Verts. À court terme, éviter le piège de Rumilly-Vallières en Coupe de France. Sur la durée, apprendre à gérer la pression d’une course à la montée dans laquelle l’ASSE occupe une position favorable.