L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard samedi, avec une réponse attendue après la défaite à Guingamp. Mais cette 12ème journée de Ligue 2 commencera dès vendredi pour plusieurs de ses concurrents. Les Verts pourraient aborder leur rencontre contre Laval avec une pression supplémentaire.

Une semaine a suffi pour resserrer la course à la montée. Pendant que Saint-Étienne chutait au Roudourou, ses quatre poursuivants ont gagné. Le top 5 ne tient désormais qu’en cinq points, avec Montpellier à une longueur du leader, Nancy à trois, Reims à quatre et Pau à cinq.

# Équipe MJ V N D BP BC Diff. Pts 1 ASSE ASSE 11 8 1 2 23 11 +12 25 2 Montpellier 11 7 3 1 16 6 +10 24 3 Nancy 11 7 1 3 16 9 +7 22 4 Reims 11 5 6 0 22 12 +10 21 5 Pau 11 6 2 3 16 11 +5 20

Le calendrier offre une nouvelle occasion à ces équipes de se rapprocher. Aucun membre de ce groupe de tête ne s’affronte ce week-end. Tous joueront contre un adversaire classé dans la seconde moitié du tableau. Pour l’ASSE, il serait donc préférable de retrouver rapidement le chemin de la victoire.

Montpellier peut passer devant l’ASSE, Nancy veut continuer sa remontée

La première menace viendra de Montpellier, emmené par les anciens Verts Florian Tardieu, sur la pelouse, et Zoumana Camara, leur coach. Vendredi à 20h, les Héraultais recevront Metz à la Mosson. Une victoire leur permettrait de prendre provisoirement la tête, avec deux points d’avance sur les Stéphanois.

Les hommes de Zoumana Camara restent sur quatre succès consécutifs, dont un convaincant 3-0 à Annecy. Ils abordent la réception du FC Metz face à une équipe qui vient de perdre chez elle contre Pau (1-3). Dixièmes avec 14 points, les Messins doivent réagir pour ne pas laisser les premières places devenir un objectif de plus en plus lointain.

Nancy dispose également d’une belle occasion. L’ASNL accueillera Sochaux après cinq victoires consécutives. Son succès à Bauer lundi (1-4) a confirmé qu’elle avait les moyens de jouer les premiers rôles. Face à des Sochaliens battus lors de leurs trois dernières sorties, les Nancéiens peuvent atteindre les 25 points, soit le total actuel de l’ASSE.

Reims se déplacera pour sa part à Grenoble. Toujours invaincus, les Champenois viennent de prendre le meilleur sur Sochaux (2-0). Leur quatrième place s’explique surtout par les six matchs nuls déjà concédés. Contre la lanterne rouge, ils chercheront à transformer leur régularité en une nouvelle victoire.

Montpellier, Nancy et Reims auront tous joué avant l’entrée en scène des Verts. Samedi soir, le classement pourrait donc être beaucoup moins confortable à regarder côté stéphanois.

L’ASSE doit réagir contre un Laval qui respire un peu mieux

À Geoffroy-Guichard, il ne sera pas seulement question de reprendre trois points. Après le 3-0 encaissé à Guingamp, l’équipe de Ian Cathro doit retrouver de l’ordre et de la maîtrise.

Les Stéphanois pourront s’appuyer sur leur parcours à domicile : cinq rencontres de championnat, cinq victoires. Mais Laval arrive avec un peu plus de confiance après son succès contre Boulogne (1-0). Les Tango ont quitté la dernière place et occupent désormais le seizième rang, avec neuf points.

La situation reste fragile pour les Mayennais. Un résultat dans le Chaudron leur permettrait toutefois de prolonger leur redressement avant la coupure du championnat. L’ASSE doit donc s’attendre à une équipe prête à défendre ses points, comme Nantes avait su le faire avant de céder dans les derniers instants.

Cette réception constitue aussi un rendez-vous important avant un calendrier plus exigeant. Les Verts se déplaceront ensuite à Reims, puis accueilleront Nancy. Autant éviter d’aborder ces deux affiches après une deuxième contre-performance.

Au même moment samedi, Pau recevra Nantes. Les Béarnais restent eux aussi sur cinq victoires consécutives. Cinquièmes avec 20 points, ils peuvent poursuivre leur rapprochement avec le podium. Pour les Nantais, quinzièmes avec neuf unités, l’urgence est tout autre : prendre de la distance avec les dernières places.

Le Red Star veut arrêter de reculer

Derrière le top 5, le Red Star doit stopper sa mauvaise série. Battus successivement par l’ASSE, Montpellier et Nancy, les Audoniens se rendront à Dijon avec seulement deux points d’avance sur leur adversaire.

Une nouvelle défaite ferait passer les Dijonnais devant et compliquerait encore leur retour dans les places de barragistes. Après avoir longtemps regardé vers le haut, le Red Star doit désormais surveiller ceux qui arrivent derrière.

Guingamp cherchera de son côté à confirmer à Dunkerque. Les Bretons viennent de battre Laval puis Saint-Étienne et peuvent enfin regarder le classement avec davantage d’ambition. Mais Dunkerque, qui ne compte que deux points de moins, a lui aussi besoin de gagner.

En bas de tableau, Boulogne recevra Annecy et Clermont accueillera Rodez. Avec deux points seulement entre le quatorzième et le dernier, la hiérarchie pourrait fortement être chamboulée. Les difficultés de Laval, Nantes ou Grenoble ne suffiront donc pas à offrir une soirée tranquille aux favoris.

Le programme de la 12e journée

Vendredi 6 novembre à 20h :

Boulogne – Annecy

Dijon – Red Star

Grenoble – Reims

Montpellier – Metz

Nancy – Sochaux

Dunkerque – Guingamp

Samedi 7 novembre :