Vainqueure à Reims (0-1), l’ASSE a frappé un grand coup en tête de la Ligue 2. Avant deux derniers matches cette année, les Verts reçoivent Villefranche au 8e tour de la Coupe de France, samedi soir. La semaine sera consacrée au travail, avec aucun entraînement ouvert au public.

L’ASSE frappe un gros coup et se barricade. Samedi, les Verts ont ramené un succès très important de Reims (0-1). Privée d’un millier de ses supporters honteusement empêchés d’accéder au stade Auguste-Delaune, l’équipe de Ian Cathro a ravi les centaines de membres du peuple Vert présent en tribunes latérales. Solides et disciplinés, les Stéphanois ont été récompensés par Zuriko Davitashvili à l’heure de jeu. Un succès sur la plus petite des marges permettant à l’ASSE de prendre trois points d’avance sur Nancy, dauphin et prochain adversaire dans le Chaudron, ainsi que sept et dix sur Montpellier et Reims, qui complètent le top 4.

Les féminines de l’ASSE à suivre, la réserve et les jeunes aussi

Après 13 journées, les Verts sont donc largement dans les temps de leur objectif remontée en Ligue 1. Avant deux dernières journées de Ligue 2 face à Nancy, donc, et à Pau, le club du Forez retrouve la Coupe de France ce week-end. Au programme de cette nouvelle coupure dans le quotidien du championnat, la réception de Villefranche-Beaujolais (Ligue 3) dans le cadre du 8e tour. Cette fois, les internationaux seront présents, avec à la clé une qualification pour les 32es de finale.

Pour cela, l’ASSE de Cathro a choisi de se barricader cette semaine. Afin de préparer au mieux la rencontre, les Verts n’ouvriront pas leurs séances d’entraînements au public. Toutefois, les supporters stéphanois pourront tout de même suivre quelques rendez-vous, notamment autour de l’équipe féminine, en pleine forme en Seconde Ligue et qui reste sur une large qualification pour ses débuts en Coupe de France.

Par ailleurs, les U17 et U19 Stéphanois seront également sur le pont ce week-end, tout comme la réserve qui disputera en milieu de semaine un match amical. Ce sera face à la Hope Team, un groupe des meilleurs U18 et U19 Chinois également engagé dans le Challenge Espoirs et qui défend les couleurs de l’AJ Auxerre.

Le programme de la semaine de l’ASSE