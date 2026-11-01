La débâcle de l’ASSE à Guingamp (3-0) se retrouve dans les notes des supporters. Aucun Stéphanois n’atteint la moyenne après cette soirée difficile à Roudourou. En tête du classement, un joueur entré à la pause devance tous les titulaires.

Une moyenne d’équipe de 3,6/10 : les lecteurs de Peuple-Vert n’ont pas épargné les joueurs de l’ASSE. Après trois victoires consécutives, les Stéphanois ont perdu leur solidité et n’ont jamais trouvé la solution pour revenir dans la rencontre.

Les notes traduisent cette déception collective. Même les joueurs les mieux évalués restent sous la barre des 5/10.

Ben Old en tête des notes de l’ASSE

Avec 4,7/10, Ben Old obtient la meilleure moyenne et est donc désigné homme du match par les notes. Entré à la mi-temps à la place de João Ferreira, le Néo-Zélandais a notamment proposé une projection et un centre passé tout près de la tête de Jakob Breum. Son apport n’a pas suffi à relancer les Verts, mais les votants l’ont préféré à ses partenaires.

Breum suit avec 4,4/10. Le Danois a signé la meilleure occasion stéphanoise de la première période avec sa frappe sur le poteau, avant l’ouverture du score guingampaise.

Mahmoud Jaber complète le podium à 4,2/10, devant Kévin Pedro (4,1) et Áron Csongvai (4). Maxime Bernauer et Irvin Cardona obtiennent chacun 3,9. Deux des trois entrants de la pause figurent ainsi parmi les trois joueurs les mieux notés.

Ballo, Davitashvili et Naïr ferment la marche

Plus bas dans le classement, Augustine Boakye reçoit 3,5/10, devant Julien Le Cardinal (3,4) et João Ferreira (3,3). Mamour Ndiaye termine à 3/10, après une rencontre marquée par les trois buts encaissés et ses difficultés sur les réalisations d’Averlant et de Samoura.

Les notes les plus basses concernent Thierno Ballo, Zuriko Davitashvili et Sohaib Naïr. Titularisé sur le côté droit de l’attaque puis remplacé dès la pause, Ballo obtient 2,8/10. Davitashvili et Naïr ferment le classement avec 2,7/10 chacun.

Le Géorgien a notamment manqué une occasion de réduire l’écart sur un service de Cardona après le deuxième but. Naïr a, lui, vécu un retour compliqué dans une défense régulièrement prise de vitesse. Devant comme derrière, les supporters ont sanctionné les insuffisances de cette soirée bretonne.