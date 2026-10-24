Après sa victoire sur la pelouse du Red Star (0-1), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi pour affronter le FC Nantes. Solides leaders de Ligue 2, les Stéphanois accueillent une formation nantaise en difficulté depuis le début de saison. Malgré leur quatorzième place, les Canaris possèdent plusieurs individualités capables de faire la différence. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Le FC Nantes n’a remporté que deux de ses neuf premières rencontres et reste sur une défaite à domicile contre Dunkerque (2-3). Avec huit points au compteur, les hommes de Grégory Poirier sont déjà relégués à quatorze longueurs de l’ASSE. Une situation délicate pour un club qui espérait rapidement retrouver l’élite.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2.

Killian Corredor

Arrivé cet été en provenance de Darmstadt, Killian Corredor retrouve un championnat qu’il connaît parfaitement. Passé par Rodez avant son aventure allemande, l’attaquant de 25 ans avait inscrit 13 buts en 65 rencontres de deuxième division allemande. Son retour en France s’accompagne d’un début de saison intéressant malgré les difficultés nantaises.

En cinq apparitions, Corredor totalise déjà deux réalisations, avec une moyenne de 70 minutes disputées par rencontre. DataScout’ le classe septième attaquant de pressing et huitième dans le profil de faux neuf en Ligue 2.

Son influence dépasse largement la finition. Ses passes vers la surface adverse atteignent le 96e centile, tandis que ses ballons touchés dans cette zone se situent dans le 90e. Il se distingue également par ses duels offensifs remportés (86e centile) et ses dribbles réussis (82e).

Physiquement, son activité est particulièrement importante. Ses courses à haute intensité atteignent le 86e centile et la distance parcourue à haute intensité grimpe à 96. En revanche, sa création d’occasions reste limitée, avec des expected assists situés dans le 19e centile. Un attaquant mobile, capable de peser sur les défenses par ses déplacements et son pressing.

Ryad Hachem

Le deuxième homme fort nantais connaît parfaitement Grégory Poirier. Arrivé cet été en provenance du Red Star, Ryad Hachem avait déjà évolué sous les ordres de l’entraîneur français en Seine-Saint-Denis. Capitaine des Audoniens la saison dernière, le joueur de 28 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire à Nantes.

Capable d’évoluer au milieu comme sur le côté gauche, Hachem a disputé les neuf premières rencontres de championnat. Il compte un but et une passe décisive, avec notamment une réalisation inscrite dans les dernières minutes face à Dunkerque. DataScout’ le classe premier latéral offensif de Ligue 2 et quatrième milieu progressif. Ses expected assists atteignent le 97e centile, tout comme ses centres réussis. Sa capacité à éliminer ressort également avec un 93e centile sur les dribbles réussis.

Mais ses qualités physiques impressionnent encore davantage. Hachem atteint le 100e centile pour la distance parcourue et le 97e pour sa vitesse maximale. Son volume de courses à haute intensité se situe également dans le 88e.

Défensivement, son rendement apparaît beaucoup plus contrasté. Ses duels défensifs remportés ne se situent que dans le 26e centile. Un déséquilibre que les Stéphanois pourraient chercher à exploiter dans son couloir.

Wilitty Younoussa

Le troisième joueur à surveiller est une autre recrue estivale. Arrivé libre de Rodez, Wilitty Younoussa a rejoint Nantes après quatre saisons dans l’Aveyron. L’international camerounais de 25 ans avait notamment participé à l’épopée ruthénoise jusqu’aux play-offs de Ligue 2 la saison dernière.

Avec deux buts et deux passes décisives en sept apparitions, Younoussa figure parmi les Nantais les plus décisifs depuis le début de saison. Un rendement intéressant pour un joueur qui n’a disputé que 58 minutes de moyenne par rencontre. DataScout’ le classe sixième milieu box-to-box et cinquième dans le profil de mezzala. Ses interceptions ajustées à la possession atteignent le 85e centile, tandis que ses dribbles réussis se situent dans le 78e.

C’est toutefois dans le domaine physique que le Camerounais se distingue le plus. Il atteint le 100e centile pour sa vitesse maximale et ses accélérations brusques. Ses courses à haute intensité et la distance parcourue à cette intensité culminent toutes deux au 97e centile. Son nombre de sprints se situe également dans le 95e.

En revanche, sa précision dans les passes et ses duels défensifs remportés ne dépassent pas le 30e centile. Des difficultés qui contrastent avec son immense activité physique.

Avec Corredor pour peser sur la défense, Hachem pour animer le couloir gauche et Younoussa pour multiplier les projections, Nantes possède plusieurs profils intéressants malgré ses résultats décevants. Trois joueurs que l’ASSE devra surveiller pour poursuivre sa dynamique et conforter sa première place.

Source : DataScout’.