Après sa victoire sur la pelouse de Reims (0-1), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour affronter Villefranche. Leaders de Ligue 2, les Stéphanois accueillent une formation de Ligue 3 pour le huitième tour de Coupe de France. Malgré une saison compliquée en championnat, les Caladois possèdent plusieurs individualités intéressantes. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 3.

Kemryk Nagera, un latéral formé au LOSC

À seulement 21 ans, Kemryk Nagera possède déjà un parcours intéressant. Passé par l’INF Clairefontaine, le défenseur a rejoint le centre de formation du LOSC en 2020. Il y a notamment porté le brassard de capitaine en Youth League avant de signer son premier contrat professionnel. International français U20, il a également remporté le Tournoi Maurice-Revello en 2025.

Arrivé à Villefranche à l’été 2025, Nagera doit encore se contenter d’un temps de jeu limité. Cette saison, il compte sept apparitions en Ligue 3, pour une moyenne de 54 minutes disputées. Il n’a pas encore inscrit de but ni délivré de passe décisive.

DataScout’ le classe onzième latéral passeur et vingt-deuxième latéral athlétique du championnat. Ses centres réussis atteignent le 94e centile, tandis que ses expected assists se situent dans le 85e. Physiquement, le Français se distingue surtout par son volume d’efforts. Ses courses à haute intensité atteignent le 97e centile et sa distance parcourue à cette intensité grimpe à 94. En revanche, sa vitesse maximale se situe seulement dans le 26e centile.

Un latéral actif, capable d’apporter du danger par ses centres et ses déplacements, malgré une utilisation encore irrégulière.

Mathieu Cachbach, le capitaine expérimenté

Le deuxième joueur à surveiller possède une expérience bien supérieure. Formé à Virton puis au FC Metz, Mathieu Cachbach a ensuite évolué plusieurs saisons en Belgique. Il compte notamment une quarantaine d’apparitions en première division belge avec Seraing, avant de rejoindre l’Olympic Charleroi.

Recruté cet été, le milieu de 25 ans s’est rapidement imposé comme un élément essentiel de Villefranche. Désormais capitaine, il compte deux buts et une passe décisive en douze apparitions selon DataScout’.

Le Belge est classé cinquième meneur travailleur et neuvième milieu box-to-box de Ligue 3. Ses passes progressives et ses passes réceptionnées atteignent toutes deux le 89e centile. Ses transmissions dans le dernier tiers se situent également dans le 85e. Son profil physique présente également une particularité intéressante. Sa vitesse maximale atteint le 98e centile, mais sa distance parcourue ne se situe qu’au 37e. Offensivement, ses dribbles réussis restent limités, avec un 15e centile.

Cachbach joue donc un rôle central dans la construction des attaques caladoises. Il participe à la circulation du ballon et cherche régulièrement à faire avancer le jeu. Un milieu capable d’organiser le jeu et de trouver ses partenaires, dont l’expérience pourrait être précieuse face aux Stéphanois.

Mourad Louzif, une menace dans la construction

Le troisième homme fort de Villefranche connaît parfaitement le championnat National. Passé par Chartres et le Paris 13 Atlético, Mourad Louzif avait rejoint le club caladois en 2023. Après une expérience en Turquie sous les couleurs de Bandırmaspor, le milieu franco-marocain est revenu à Villefranche en 2025.

À 26 ans, il figure parmi les joueurs les plus utilisés par Hakim Malek. Il totalise treize apparitions cette saison, avec un but inscrit en championnat. Louzif a également trouvé le chemin des filets au septième tour de Coupe de France. Face à Paray-le-Monial (0-3), il avait doublé la mise à la 32e minute, contribuant directement à la qualification de son équipe.

DataScout’ le classe huitième meneur travailleur et quatorzième meneur percuteur de Ligue 3. Ses passes vers la surface adverse atteignent le 85e centile, tandis que ses passes progressives se situent dans le 81e. Il se distingue également par ses duels offensifs remportés (81e centile) et ses courses progressives (78e). Physiquement, sa vitesse maximale atteint le 98e centile.

En revanche, ses données offensives restent plus modestes dans la finition. Ses buts ne se situent qu’au 7e centile et ses expected assists demeurent faibles. Un joueur davantage dangereux par sa capacité à faire progresser le ballon que par son efficacité devant le but.

Avec Nagera pour animer les couloirs, Cachbach pour organiser l’entrejeu et Louzif pour participer aux projections offensives, Villefranche dispose de plusieurs profils intéressants. Malgré les deux divisions qui séparent les formations, l’ASSE devra se montrer sérieuse pour éviter toute mauvaise surprise et décrocher son billet pour les 32es de finale.

Source : DataScout’.