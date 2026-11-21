Après son succès face à Laval (2-0), l’ASSE se déplace ce samedi soir au stade Auguste-Delaune pour affronter Reims. Leaders de Ligue 2 avec 28 points, les Stéphanois retrouvent une formation champenoise particulièrement dangereuse. Quatrièmes avec 21 points, les hommes de Nicolas Usaï possèdent plusieurs individualités impressionnantes. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2.

Yaya Fofana, le phénomène rémois

Difficile de commencer ailleurs. À 22 ans, Yaya Fofana réalise un début de saison exceptionnel. Passé par les équipes de jeunes du RC Lens avant de rejoindre Reims en 2023, le milieu ivoirien a progressivement trouvé sa place dans l’effectif champenois. Cette saison, il a changé de dimension.

En douze apparitions, Fofana totalise déjà dix buts et deux passes décisives. Il reste notamment sur un doublé inscrit à Grenoble (3-2), malgré la première défaite rémoise de la saison. Ses performances lui ont également valu le titre de joueur du mois de septembre en Ligue 2 et une première convocation avec la Côte d’Ivoire.

DataScout’ le classe deuxième faux neuf et troisième attaquant de pressing du championnat. Sa principale qualité réside dans sa vitesse. Il atteint le 100e centile pour sa vitesse maximale et la distance parcourue en sprint, ainsi que le 97e pour le nombre de sprints.

Techniquement, ses dribbles tentés atteignent le 88e centile, tandis que ses passes pénétrantes réussies se situent dans le 82e. Il se distingue également dans la création, avec des expected assists au 71e centile. En revanche, son volume global de courses reste plus limité (38e centile). Un joueur particulièrement explosif, capable de faire basculer une rencontre sur une accélération.

Ange Martial Tia, un jeune talent de retour

Le deuxième joueur à surveiller représente l’avenir du Stade de Reims. Arrivé en février 2025 depuis l’académie Afrique Football Élite, au Mali, Ange Martial Tia a rapidement gravi les échelons. Il avait notamment participé à la finale de la Coupe de France face au PSG quelques mois après son arrivée.

L’international malien avait parfaitement commencé son exercice, avec un but inscrit contre Dunkerque (3-3). En sept apparitions, il a disputé 82 minutes de moyenne. Une blessure à la cheville contractée en sélection l’a ensuite éloigné des terrains. Tia vient toutefois de retrouver la compétition. Il a disputé une heure lors de la qualification rémoise à Tourcoing (0-1), en Coupe de France.

DataScout’ le classe deuxième milieu progressif et quinzième meneur de jeu excentré de Ligue 2. Ses buts atteignent le 92e centile, tandis que ses expected assists se situent dans le 82e. Le Malien se distingue également par ses duels offensifs remportés (88e centile) et ses courses progressives (82e). Défensivement, son taux de duels gagnés atteint même le 100e centile, malgré un volume de confrontations limité.

En revanche, son activité physique reste relativement faible. Sa distance parcourue et ses courses à haute intensité ne dépassent respectivement pas les 25e et 30e centiles. Un profil technique et efficace, dont le retour pourrait offrir une solution supplémentaire à Nicolas Usaï.

Elie N’Tamon, le patron de la défense rémoise

Le troisième homme fort se trouve dans l’arrière-garde champenoise. Arrivé en août 2025 en provenance du SCU Torreense, en deuxième division portugaise, Elie N’Tamon s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable.

À 22 ans, l’Ivoirien n’a pas manqué une seule minute depuis le début de saison. Il a disputé les douze rencontres de Ligue 2 dans leur intégralité, auxquelles s’ajoute la Coupe de France. Une régularité récompensée mardi par une prolongation de contrat jusqu’en juin 2031.

DataScout’ le classe premier défenseur relanceur et troisième défenseur aérien du championnat. Ses duels aériens remportés atteignent le 92e centile, tandis que ses duels défensifs gagnés se situent dans le 75e. Mais N’Tamon ne se contente pas de défendre. Sa précision dans les passes atteint le 79e centile, tandis que ses passes pénétrantes réussies culminent à 88.

Ses qualités physiques impressionnent également. Il atteint le 100e centile pour sa vitesse maximale et le 91e pour ses accélérations brusques. Une rapidité particulièrement intéressante pour couvrir la profondeur et compenser les espaces laissés par ses coéquipiers.

Avec Fofana pour faire la différence offensivement, Tia pour apporter de la créativité et N’Tamon pour sécuriser l’arrière-garde, Reims possède plusieurs profils capables d’inquiéter l’ASSE. Face à une formation qui n’a perdu qu’une seule fois en douze journées, les hommes d’Ian Cathro devront livrer une prestation solide pour conforter leur première place.

Source : DataScout’.