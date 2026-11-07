Après sa lourde défaite sur la pelouse de Guingamp (3-0), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour affronter Laval. Toujours leaders de Ligue 2 avec 25 points, les Stéphanois accueillent une formation mayennaise en difficulté, mais qui vient de renouer avec la victoire. Malgré leur seizième place, les Tango possèdent plusieurs individualités intéressantes. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2.

Esteban Mouton, un ancien Stéphanois de retour dans le Chaudron

Le premier joueur à surveiller possède un lien particulier avec l’ASSE. Passé par le centre de formation stéphanois entre 2013 et 2020, Esteban Mouton retrouve son ancien club ce samedi. Après des expériences à Valence, Aubagne puis Orléans, le latéral droit de 23 ans a rejoint Laval cet été.

Auteur de quatre passes décisives en National la saison dernière, Mouton s’est rapidement imposé dans le onze de David Vignes. Il compte dix apparitions en Ligue 2, pour deux passes décisives.

DataScout’ le classe premier latéral défensif et troisième latéral athlétique du championnat. Ses courses progressives atteignent le 98e centile, tandis que ses dribbles réussis se situent dans le 92e.

Son activité avec le ballon est également remarquable. Il atteint le 100e centile pour les passes réceptionnées et réalise en moyenne 60,8 passes par rencontre. Ses duels aériens remportés et ses duels défensifs disputés se situent tous deux dans le 80e centile.

Physiquement, Mouton affiche également de solides références. Sa distance parcourue à haute intensité atteint le 92e centile et sa vitesse maximale le 85e. Un latéral complet, capable de participer à la construction comme de défendre efficacement.

Mathys Houdayer, la principale menace offensive

À seulement 21 ans, Mathys Houdayer s’impose comme l’une des satisfactions lavalloises. Né à Laval et passé par les équipes de jeunes du club avant de rejoindre Angers en 2020, l’attaquant a retrouvé les Tango à l’été 2025.

Cette saison, il réalise un début d’exercice particulièrement intéressant. Avec quatre buts en onze apparitions, Houdayer est le meilleur buteur de Laval. Il reste notamment sur une réalisation décisive face à Boulogne (1-0), inscrite à la 34e minute vendredi dernier.

DataScout’ le classe quatrième meneur percuteur et onzième faux neuf de Ligue 2. Ses buts atteignent le 92e centile, tandis que ses expected assists se situent dans le 82e.

Mais le jeune Français ne se contente pas de conclure. Ses duels offensifs remportés grimpent au 88e centile, tandis que ses dribbles réussis et ses courses progressives atteignent tous deux le 82e.

Houdayer se distingue également par son activité offensive. Avec environ 2,7 frappes par 90 minutes et 1,6 passe clé par rencontre, il participe régulièrement aux situations dangereuses de son équipe.

En revanche, ses données physiques restent plus limitées. Ses courses à haute intensité et sa distance parcourue dans cette catégorie se situent seulement dans le 19e centile. Un joueur qui compense par ses déplacements, sa technique et son efficacité devant le but.

Sam Sanna, le métronome du milieu lavallois

Le troisième homme fort de Laval est également l’un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif. Formé au Toulouse FC, Sam Sanna avait rejoint les Tango en prêt en 2022 avant de s’y engager définitivement un an plus tard.

À 27 ans, le milieu réalise un début de saison particulièrement régulier. Titulaire lors des onze premières journées, il est le joueur de champ le plus utilisé par David Vignes. Il compte également une réalisation, inscrite face à Sochaux (1-1).

DataScout’ le classe troisième milieu ratisseur et dixième milieu relayeur du championnat. Ses passes progressives atteignent le 93e centile, tandis que ses passes réceptionnées se situent dans le 86e.

Mais Sanna se distingue surtout par son activité défensive. Ses duels défensifs remportés atteignent le 83e centile. Il réalise également environ 1,6 tacle réussi et 1,4 interception par rencontre.

Son principal défaut reste son volume de courses. Sa distance parcourue se situe seulement dans le 15e centile, tandis que ses courses progressives plafonnent à 40. Des limites physiques qui contrastent avec sa capacité à récupérer puis distribuer le ballon.

Avec Mouton pour animer son couloir, Houdayer pour faire la différence offensivement et Sanna pour organiser l’entrejeu, Laval possède plusieurs profils capables d’inquiéter les Verts. Malgré une situation délicate au classement, les Mayennais disposent d’individualités que les hommes d’Ian Cathro devront surveiller pour retrouver le chemin de la victoire.

Source : DataScout’.