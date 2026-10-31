Après son succès face au FC Nantes (1-0), l’ASSE se déplace ce samedi soir sur la pelouse de Guingamp. Leaders de Ligue 2 avec 25 points, les Stéphanois affrontent une formation bretonne qui vient de retrouver le chemin de la victoire. Malgré leur onzième place, les hommes de Sylvain Ripoll possèdent plusieurs individualités intéressantes. Focus sur trois d’entre elles avec DataScout’.

Avant d’entrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2.

Jasser Chamakh, un profil particulièrement prometteur

Arrivé cet été en provenance de Saint-Priest, Jasser Chamakh découvre la Ligue 2 à 23 ans. Formé à Bourg-en-Bresse, le milieu franco-tunisien s’était notamment illustré en National 2 la saison dernière, avec cinq réalisations en trente rencontres.

Depuis son arrivée en Bretagne, Chamakh doit encore se contenter d’un rôle de remplaçant. Il a disputé sept rencontres, pour une moyenne d’environ 30 minutes par apparition. Un temps de jeu limité qui ne l’empêche pas d’afficher des statistiques intéressantes.

DataScout’ le classe premier mezzala et cinquième milieu box-to-box de Ligue 2. Ses dribbles réussis et ses courses progressives atteignent tous deux le 98e centile. Une capacité à éliminer et à faire avancer le ballon qui constitue sa principale force. Le Guingampais se distingue également dans la création. Ses expected assists atteignent le 95e centile, tandis que ses passes vers la surface adverse se situent dans le 91e.

Chamakh n’a toutefois encore inscrit aucun but ni délivré de passe décisive. Des données à relativiser compte tenu de son faible temps de jeu. Un profil capable d’apporter du dynamisme en cours de rencontre.

Brandon Bokangu, un buteur redoutable dans les airs

Recruté dans les dernières heures du mercato estival, Brandon Bokangu connaît déjà parfaitement la Ligue 2. Passé par plusieurs divisions amateurs avant de rejoindre Nancy en 2023, l’attaquant de 26 ans a rapidement trouvé ses marques à Guingamp.

Avec quatre réalisations en neuf apparitions cette saison, il affiche un rendement intéressant. Deux de ses buts ont été inscrits sous les couleurs nancéiennes, avant son transfert. Il a ensuite marqué contre Reims (2-2) et Annecy (2-1), lors de ses deux premières apparitions guingampaises.

DataScout’ le classe quatrième attaquant pivot et huitième renard des surfaces de Ligue 2. Ses duels aériens remportés atteignent le 92e centile, tandis que ses buts se situent dans le 82e. Bokangu possède donc un profil particulièrement intéressant dans le jeu aérien. Sa capacité à servir de point d’appui et à conclure les actions représente une menace pour les défenses adverses.

En revanche, ses données physiques sont beaucoup moins impressionnantes. Sa vitesse maximale ne se situe qu’au 34e centile, tandis que le nombre de sprints et la distance parcourue en sprint restent particulièrement faibles. Un attaquant davantage dangereux par son placement et son jeu de tête que par ses courses en profondeur.

Samir Ben Brahim, l’homme en forme de Guingamp

Le troisième joueur à surveiller est probablement le plus en confiance. Arrivé cet été en provenance de Versailles, Samir Ben Brahim réalise un début de saison intéressant pour sa découverte de la Ligue 2. À 23 ans, l’ailier s’était auparavant illustré dans les divisions inférieures, notamment à Agde et Istres.

En dix apparitions, le Français totalise trois réalisations. Il reste surtout sur un doublé décisif à Clermont (0-2), avec deux buts inscrits en seulement cinq minutes, à la 25e puis à la 29e minute. Une performance qui a permis aux Bretons de mettre fin à une série de trois défaites consécutives.

DataScout’ le classe dixième ailier buteur de Ligue 2. Son indice de buts par rapport aux expected goals atteint le 92e centile, témoignant de sa capacité à convertir ses occasions. Ses duels offensifs remportés se situent dans le 90e centile, tandis que ses dribbles réussis atteignent le 75e. Physiquement, Ben Brahim se distingue également par son activité, notamment son nombre de sprints (83e centile).

Il présente néanmoins des limites dans la création, avec aucune passe décisive délivrée et des expected assists situés dans le 31e centile. Un ailier qui se distingue davantage par son efficacité devant le but que par ses qualités de passeur.

Avec Chamakh pour apporter de la percussion, Bokangu pour peser dans la surface et Ben Brahim pour conclure, Guingamp possède plusieurs profils capables d’inquiéter l’ASSE. Malgré un début de saison difficile, les Bretons disposent de ressources offensives que les hommes d’Ian Cathro devront surveiller pour poursuivre leur série de victoires.

Source : DataScout’.