L’ASSE était sur la pelouse de Bauer ce samedi soir lors du choc de la neuvième journée de Ligue 2. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert suite à cette rencontre. (0-1)

Cela fait plus d’un mois et demi que l’ASSE n’a plus gagné à l’extérieur. Après une défaite à Dunkerque, suivie d’un nul à Metz il y a presque un mois, les Verts devaient gagner ce samedi sur la pelouse de leur premier poursuivant. Le Red Star, deuxième de Ligue 2, avait bien l’intention de chiper le fauteuil de leader occupé par le club ligérien depuis début août.

Les Stéphanois ont rapidement pris les devants grâce à Irvin Cardona, auteur de l’ouverture du score dès la 13e minute sur un service de Jakob Breum. Malgré la sortie prématurée de Julien Le Cardinal, les hommes d’Ian Cathro ont conservé leur avantage sans véritablement être inquiétés. Mahmoud Jaber aurait même pu faire le break dans le temps additionnel, mais sa frappe a trouvé le poteau (90e+2). Une victoire précieuse (0-1), synonyme de deuxième succès consécutif et de cinq points d’avance sur leur adversaire du soir.

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TOPS

Maxime Bernauer

Encore une prestation majuscule pour Maxime Bernauer. Positionné dans le double pivot aux côtés d’Áron Csongvai, le Français a largement dominé les débats dans l’entrejeu. Omniprésent à la récupération, précieux dans les transitions et particulièrement solide dans les duels, il a constamment perturbé les offensives audoniennes. Ses retours défensifs ont également permis de couper plusieurs situations dangereuses avant même qu’elles ne se développent. Avec six duels remportés sur sept disputés, Bernauer a imposé son impact physique tout au long de la rencontre. Mais son apport ne s’est pas limité au travail défensif. Sa disponibilité et sa justesse dans les transmissions ont permis aux Verts de construire sereinement leurs offensives. Une nouvelle prestation de référence pour celui qui s’affirme comme l’un des éléments incontournables du système de Cathro.

Kévin Pedro

Il devient difficile de trouver une rencontre durant laquelle Kévin Pedro ne figure pas parmi les meilleurs Stéphanois. Préféré à João Ferreira dans le couloir droit au coup d’envoi, le jeune défenseur a de nouveau démontré toute sa polyvalence. La sortie sur blessure de Julien Le Cardinal à la 28e minute l’a contraint à retrouver l’axe, aux côtés de Sohaib Naïr. Un repositionnement qui n’a absolument pas perturbé le néo-international congolais. Impérial dans les duels et particulièrement attentif dans ses placements, Pedro a contribué à neutraliser totalement les offensives du Red Star. Son entente avec Naïr a permis aux Verts de ne concéder aucune occasion franche. Il aurait même pu couronner sa prestation d’un but en fin de rencontre, mais sa tentative du gauche a manqué le cadre (76e). Encore une prestation de très haut niveau.

Une qualité technique impressionnante

Le leader jouait bien en Vert ce samedi soir, et cela ne faisait aucun doute. Face à son premier poursuivant, l’ASSE a affiché une maîtrise technique particulièrement impressionnante dans les phases de transition. Les Stéphanois ont régulièrement trouvé des solutions pour casser les lignes adverses avec une facilité déconcertante. L’ouverture du score en constitue la meilleure illustration. Une transition parfaitement exécutée, des transmissions rapides et une dernière passe de Jakob Breum pour permettre à Irvin Cardona de conclure (13e). Les joueurs de Cathro ont multiplié les combinaisons et les déplacements intelligents pour déstabiliser le bloc audonien. Malgré une possession statistiquement favorable au Red Star, les Verts ont fait preuve d’une efficacité supérieure dans l’utilisation du ballon. Une fluidité offensive qui confirme les excellentes dispositions entrevues face à Rodez. Le jeu stéphanois a retrouvé toute sa cohérence et sa spontanéité.

Un deuxième clean sheet consécutif

Après avoir attendu près de deux mois pour retrouver une cage inviolée, l’ASSE enchaîne désormais un deuxième clean sheet consécutif. Et celui-ci possède une saveur particulière. Face à la deuxième équipe du championnat, les Stéphanois n’ont concédé aucune véritable occasion franche. Une soirée idéale pour Mamour Ndiaye, qui connaissait sa première titularisation sous le maillot vert. Le jeune portier n’a jamais véritablement été mis en difficulté. Hormis quelques interventions aériennes sur coups de pied arrêtés et des ballons facilement captés, il a vécu une rencontre particulièrement tranquille. Un scénario largement facilité par l’excellente prestation de ses défenseurs. Même après la sortie de Le Cardinal, la charnière Pedro-Naïr n’a jamais semblé vaciller. Une solidité collective particulièrement rassurante, qui permet aux Verts de confirmer leurs progrès défensifs.

Une vigilance irréprochable pendant 90 minutes

C’était l’un des principaux reproches adressés aux Stéphanois depuis le début de saison. Malgré plusieurs prestations convaincantes, les hommes d’Ian Cathro avaient pris la mauvaise habitude de connaître des passages à vide, notamment au retour des vestiaires. Face à Rodez, Larsonneur avait notamment dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher les Ruthénois de revenir dans la rencontre. Rien de tout cela ce samedi soir. Les Verts ont conservé la même rigueur défensive du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final. Aucun relâchement majeur, aucune véritable panique et surtout aucune occasion nette offerte au Red Star. Une maîtrise d’autant plus remarquable face au dauphin du championnat, qui avait l’opportunité de prendre les commandes en cas de succès. Probablement l’une des prestations collectives les plus abouties de l’ère Cathro, compte tenu de l’opposition et de l’enjeu. Une véritable démonstration de maturité.

FLOPS

Julien Le Cardinal, un retour qui tourne court

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée. Absent face à Rodez après son pépin physique contracté à Metz, Julien Le Cardinal effectuait son retour dans le onze de départ. Le nouveau capitaine stéphanois s’était pourtant montré rassurant ces derniers jours concernant son état physique et sa capacité à retrouver la compétition. Malheureusement, son retour n’aura duré que 28 minutes. Touché physiquement, le défenseur a d’abord tenté de poursuivre la rencontre avant de finalement se résoudre à quitter ses partenaires. Une sortie prématurée qui a contraint Ian Cathro à revoir son organisation défensive, avec l’entrée de João Ferreira et le repositionnement de Pedro dans l’axe. Cette possible rechute constitue un véritable coup dur pour Le Cardinal, dont le début de saison est déjà fortement perturbé par les blessures. Reste désormais à connaître la nature et la gravité de ce nouveau problème physique.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

Les semaines passent et les inquiétudes physiques persistent dans le Forez. Alors que le retour de Mahmoud Jaber et celui de Julien Le Cardinal semblaient annoncer une amélioration, l’ASSE doit déjà composer avec de nouveaux problèmes. Gautier Larsonneur, blessé au genou face à Rodez, était forfait pour ce déplacement. Sa situation inquiète particulièrement, puisqu’une longue indisponibilité n’est pas exclue, même si aucune durée officielle n’a encore été communiquée. Tamar Svetlin a également rejoint l’infirmerie après avoir ressenti une gêne au tendon d’Achille lors de la trêve internationale. De son côté, Chico Lamba devrait encore manquer environ deux semaines de compétition. À ces absences s’ajoute désormais la nouvelle alerte concernant Le Cardinal. Une accumulation préoccupante pour Ian Cathro, qui voit son effectif régulièrement amputé de plusieurs éléments importants. La saison dernière avait déjà été marquée par des blessures coûteuses dans la course à la montée. Les Verts espèrent ne pas revivre un scénario similaire, alors que le calendrier va progressivement s’intensifier.