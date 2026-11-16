Après l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France, plusieurs joueurs espéraient marquer des points face à Rumilly en l’absence des internationaux. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert à l’issue de cette rencontre. (1-2)

Les entrées en matière en Coupe de France sont souvent une occasion pour certains de se mettre en lumière. Sur la pelouse d’Annecy, plusieurs joueurs au temps de jeu limité avaient l’occasion de se montrer afin de bousculer la hiérarchie au retour des internationaux.

Mais les Stéphanois ont longtemps été bousculés par une formation haut-savoyarde entreprenante. Après une première période décevante, les Verts ont été surpris sur un but contre son camp de Nathan Kasia (59e). L’entrée de Jakob Breum a finalement changé la physionomie de la rencontre. Ben Old a égalisé (69e), avant que João Ferreira ne donne l’avantage à l’ASSE deux minutes plus tard (71e). Une victoire difficile (1-2), mais suffisante pour accéder au huitième tour de la Coupe de France.

TOPS

Jakob Breum, une entrée qui change tout

Il aura suffi de quelques minutes pour mesurer son importance dans le collectif stéphanois. Entré en seconde période, Jakob Breum a complètement métamorphosé le visage des Verts. Jusque-là sans inspiration, les hommes d’Ian Cathro ont retrouvé de la fluidité et des solutions offensives. Le Danois a immédiatement apporté sa justesse technique et sa capacité à accélérer le jeu. Une influence qui a permis à Saint-Étienne de renverser la rencontre en seulement deux minutes. Déjà au-dessus du lot en Ligue 2, Breum a confirmé toute sa supériorité technique face à une formation de National 1. Une entrée déterminante qui souligne également sa place incontournable dans le onze stéphanois.

Un match de Ligue 2 préservé pour le Kop Nord

La qualification possède également un intérêt particulier pour les supporters stéphanois. Sanctionné après les festivités des 35 ans des Magic Fans face à Nantes, le Kop Nord doit purger trois matchs de fermeture. Une décision de la Commission de Discipline qui avait déjà privé les supporters de leur tribune face à Laval. Mais la victoire contre Rumilly offre une bonne nouvelle en ce sens. Les Verts accueilleront Villefranche à Geoffroy-Guichard lors du huitième tour de la Coupe de France. Cette rencontre permettra de purger le deuxième match de suspension. Les Magic Fans retrouveront donc leur tribune un match de championnat plus tôt que prévu. Une maigre consolation après une sanction particulièrement lourde.

Des entrants qui ont répondu présent

Si Jakob Breum a particulièrement brillé, les autres changements d’Ian Cathro ont également apporté des solutions intéressantes. Entré dès la pause, Julien Le Cardinal a contribué à réorganiser la défense stéphanoise. Son entrée a notamment permis à João Ferreira et Ben Old de se projeter davantage offensivement. Un ajustement finalement décisif puisque les deux joueurs ont inscrit les buts de la qualification. Étienne Mendy a également apporté de la fraîcheur et de l’envie dans les derniers mètres. Il aurait même pu aggraver le score en fin de rencontre (82e). Lucas Reynaud s’est montré plus discret, sans véritablement réussir à se distinguer. Dans l’ensemble, les entrants ont apporté ce qui manquait au collectif initial. Un coaching gagnant pour Cathro.

Une qualification malgré un effectif décimé

C’est finalement la principale satisfaction de cet après-midi. Privé de dix internationaux et de plusieurs blessés, Ian Cathro avait dû présenter une équipe largement remaniée. Nathan Kasia, Valentin Depalle et Lamine Sonko figuraient notamment parmi les titulaires. Une occasion de se montrer, mais aussi une configuration particulièrement inhabituelle pour les Verts. Face à une formation de Rumilly en pleine confiance, le piège était bien réel. Malgré leurs grandes difficultés, les Stéphanois ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Une qualification précieuse qui évite une élimination embarrassante dès leur entrée en lice. L’ASSE poursuit donc son aventure en Coupe de France et retrouvera ses internationaux pour la suite des échéances.

FLOPS

Joshua Duffus, les difficultés persistent

La Coupe de France représentait une nouvelle occasion de marquer des points pour Joshua Duffus. Malheureusement, l’attaquant n’a pas su la saisir. Déjà en difficulté depuis le début de saison, le Stéphanois a encore livré une prestation très insuffisante. Maladroit techniquement, rarement inspiré dans ses choix, il a éprouvé de grandes difficultés face à la défense haut-savoyarde. Même lorsqu’il a bénéficié de situations intéressantes, il n’a pas réussi à faire la différence. Sa tentative avant la pause (43e) n’a pas suffi à sauver son bilan. Une prestation inquiétante face à une opposition pourtant inférieure sur le papier. Les matchs passent et les interrogations persistent concernant son niveau actuel. Difficile d’imaginer une progression dans la hiérarchie offensive sans une réaction rapide. Son maintien régulier dans le groupe pourrait même finir par interroger si ses prestations ne s’améliorent pas.

Une prestation collective loin d’être rassurante

La qualification ne doit pas masquer les nombreuses insuffisances observées face à Rumilly. Malgré les absences, l’ASSE pouvait légitimement prétendre à une prestation bien plus convaincante. Pourtant, les Stéphanois ont longtemps déjoué, multipliant les transmissions imprécises et les offensives sans véritable inspiration. Leurs rares occasions n’ont jamais permis d’installer une domination réellement dangereuse. Plus inquiétant encore, les Verts ont régulièrement été mis en difficulté défensivement. Lucas Lavallée a notamment dû intervenir à plusieurs reprises pour préserver les siens. Le poteau trouvé par Souley (52e) aurait même pu permettre aux Haut-Savoyards de prendre l’avantage plus tôt. L’ouverture du score a finalement récompensé leurs efforts. Il aura fallu attendre les entrées et quelques minutes de réaction pour voir Saint-Étienne retrouver un visage convaincant. Une parenthèse bien trop courte au regard du niveau attendu. Offensivement comme défensivement, cette rencontre laisse de nombreuses interrogations. Heureusement, la qualification permet d’éviter toute conséquence sportive immédiate.