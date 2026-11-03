Les Verts ne sont pas seulement repartis de Guingamp avec trois buts encaissés. Trois Stéphanois ont également été avertis à Roudourou. Le classement des cartons évolue, mais la situation reste maîtrisée avant la réception de Laval.

João Ferreira, Zuriko Davitashvili et Mahmoud Jaber ont reçu un carton jaune lors de la défaite de l’ASSE en Bretagne (3-0), samedi 31 octobre. Après les trois avertissements récoltés contre Nantes, les Stéphanois viennent donc d’en ajouter six en deux journées.

Le total atteint désormais 20 cartons jaunes en onze rencontres de Ligue 2, sans aucune expulsion. Une accumulation récente à surveiller, même si aucun joueur n’a encore atteint le seuil de suspension pour cumul d’avertissements.

Ferreira et Davitashvili rejoignent le groupe à deux jaunes

João Ferreira a été le premier Stéphanois sanctionné à Guingamp. Le Portugais a reçu un avertissement à la 29e minute, après une faute sur Donatien Gomis.

Zuriko Davitashvili a ensuite été averti à la 64e minute, pour comportement antisportif, avant de céder sa place quelques minutes plus tard. Enfin, Mahmoud Jaber a reçu un jaune dans le temps additionnel, à la 90e+5. Les trois joueurs sont bien les seuls Stéphanois avertis lors de cette rencontre.

Au classement actualisé des cartons de l’ASSE, Ferreira et Davitashvili comptent désormais deux avertissements chacun. Ils rejoignent Jakob Breum, Joshua Duffus et Julien Le Cardinal.

Jaber apparaît, lui, pour la première fois dans ce classement. Augustine Boakye reste le joueur le plus averti de l’effectif avec trois jaunes. Le Ghanéen n’a pas été sanctionné à Guingamp.

Aucun Stéphanois à un carton de la suspension

La règle mérite d’être rappelée : cinq cartons jaunes entraînent un match de suspension, sans limite de dix rencontres. L’ancien dispositif des trois avertissements en dix matchs ne s’applique plus.

Le cumul concerne la Ligue 2, la Coupe de France et le Trophée des champions. L’entrée en lice des Verts en Coupe de France, le 15 novembre contre Rumilly-Vallières, ne remettra donc pas les compteurs à zéro. La règle présentée par la LFP s’applique depuis la saison 2025-2026.

Avec trois jaunes, Boakye reste à deux avertissements du seuil. Aucun Stéphanois n’en compte quatre : personne ne risque donc de déclencher une suspension pour cumul avec un seul nouveau jaune contre Laval.

Ian Cathro conserve ainsi de la marge sur le plan disciplinaire. Les six cartons reçus contre Nantes et Guingamp invitent néanmoins à davantage de vigilance, notamment pour éviter que plusieurs joueurs ne se rapprochent simultanément d’une suspension.