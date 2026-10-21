Le choc qui opposera l’ASSE au FC Nantes ce samedi 24 octobre s’annonce encore plus bouillant que prévu. Les Magic Fans 91 viennent de diffuser un visuel sans équivoque appelant l’ensemble des supporters à investir la tribune Nord dès 18h30. De quoi laisser penser que le groupe ultra stéphanois profitera de cette affiche pour célébrer son 35ᵉ anniversaire.

L’ambiance s’annonce dantesque au stade Geoffroy-Guichard ce week-end. Alors que la rencontre de l’ASSE face à Nantes se jouera dans un stade comble, l’atmosphère dans les travées promet d’atteindre des sommets. Les Magic Fans 1991 ont en effet publié une affiche qui ne laisse plus guère de doute sur leurs intentions.

Un rendez-vous fixé dès 18h30 en Kop Nord

Sur le visuel diffusé par le groupe, on distingue le drapeau « Trente-Cinq Ans 1991-2026 ». En bas de l’image, le mot d’ordre est clair : « Tous en tribune dès 18h30 ! », soit dès l’ouverture des portes, une heure et demie avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’ASSE et Nantes prévu à 20h.

https://t.co/RP3z1kHBea — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) October 21, 2026

Cet appel à garnir le Kop Nord très tôt suggère la préparation d’animations de grande ampleur. Tifos géants, craquages et scénographies élaborées devraient ainsi accompagner l’entrée des joueurs de l’ASSE sur la pelouse lors de l’échauffement, pour marquer plus de trois décennies de passion et de ferveur.

Un groupe mythique pour pousser l’ASSE

Créés en 1991, les MF91 fêtent cette année 35 ans de présence ininterrompue au cœur du Chaudron. La réception d’un adversaire historique comme le FC Nantes constitue le cadre parfait pour rassembler plusieurs générations de supporters autour de cet anniversaire symbolique.

Alors que les hommes de Ian Cathro réalisent un début de saison remarquable en tête du championnat, cet hommage populaire promet d’offrir un soutien vocal et visuel incandescent aux Stéphanois tout au long de la soirée. Aux joueurs de l’ASSE de rendre cette fête encore plus belle.