Après trois longues semaines, la trêve internationale touche à sa fin. De retour dans le Forez, les Verts s’apprêtent à préparer la réception de Rodez. État des lieux des gagnants et des perdants de la période du côté de l’ASSE.

Le football de club va enfin reprendre ses droits. Pour la première fois, les trêves de septembre et octobre ont été fusionnées pour n’en faire qu’une longue de trois semaines. Si la période a été animée par les premiers pas de Zinédine Zidane avec l’équipe de France, le temps sans l’ASSE et la Ligue 2 commence à devenir long. Bonne nouvelle pour le peuple Vert, les Stéphanois sont de retour ce samedi, pour la réception de Rodez (20 h). Un match attendu pour le club du Forez, sans victoire depuis deux journées et qui doit reprendre sa marche en avant.

Si une partie du groupe professionnel est restée à L’Étrat avec le staff de Ian Cathro, douze joueurs de l’ASSE sont partis aux quatre coins du monde défendre les couleurs de leurs pays. Avec des fortunes diverses, certains n’ayant même pas joué un minute. État des lieux des gagnants et des perdants de la trêve pour les Verts.

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Les gagnants de la trêve pour l’ASSE

Elyes Dhaoui a marqué des points, Lamine Sonko aussi

Arrivé en provenance de l’Olympique de Beja à la fin du mercato estival, Elyes Dhaoui parfait son intégration au sein de l’équipe réserve de l’ASSE. Milieu défensif, le Tunisien a livré de belles prestations avec l’effectif N2. De quoi lui ouvrir les portes du groupe professionnel en l’absence des douze internationaux. Une promotion efficace puisque le milieu défensif a été titularisé aux côtés de Maxime Bernauer lors du match amical de la période. Face à Sion, que les Verts ont facilement battu (5-1), l’international tunisien chez les jeunes a marqué des points dans l’esprit du staff de Ian Cathro.

Disponible et entreprenant, il est même passé proche d’inscrire son premier but sous le maillot stéphanois. Sur corner, il a vu sa tête être repoussée sur la ligne par un adversaire. Une heure pleine avant d’être remplacé par Lamine Sonko, lui aussi très apprécié de l’encadrement professionnel. Arrivé en provenance de Jura Sud (N2), l’attaquant Sénégalais de 22 ans se montre généreux dans l’effort avec l’équipe réserve. Au lendemain de sa première apparition avec les professionnels, il a d’ailleurs marqué son premier but lors du succès face à Rousset (3-1).

Julien Le Cardinal a pu se soigner

Capitaine et vrai leader de l’ASSE, Julien Le Cardinal a profité de la trêve internationale pour se reposer. Touché à la cuisse lors du match à Metz (2-2), le défenseur central se ressentait encore d’une grosse béquille. Habitué à vivre avec des douleurs quotidiennes dues à son métier, comme il l’a expliqué dans une vidéo tournée par le club, le Breton a pu se ressourcer. Pas convoqué pour le match amical contre Sion, il n’a manqué aucune rencontre officielle. De bon augure pour la reprise de la Ligue 2, samedi contre Rodez.

Chico Lamba a joué sans se blesser

Blessé plus de la moitié du temps la saison dernière, Chico Lamba retrouve petit à petit ses sensations. Après une intersaison passée à se soigner, encore, le défenseur portugais est enfin réapparu sur les terrains. Pour retrouver le rythme, Lamba a d’abord été envoyé en réserve. Face au Riviera FC (0-0), il a joué 45 minutes en N2, le 6 septembre. De retour dans le groupe Ligue 2 la veille face à Montpellier, il était encore resté sur le banc à Dunkerque, le 12 septembre. Avant de rejouer enfin avec les professionnels pour quatre minutes à Metz, en remplacement de Le Cardinal.

Une légère montée en régime avant de rassurer le staff de Ian Cathro, pendant la trêve. En l’absence du capitaine des Verts et de Sohaib Naïr, le Portugais était aligné au côté du jeune Mourtada Gueye. Et bonne nouvelle, il a enfin pu disputer 90 minutes, une première depuis 258 jours. Un retour pas loin d’être récompensé par un but de la tête. De quoi le voir devenir une réelle alternative à la charnière Le Cardinal – Naïr ? Cathro semble, du moins, enfin disposer d’une troisième corde à son arc en défense centrale.

Les perdants de la trêve pour l’ASSE

Mamour Ndiaye n’a pas joué, la prochaine trêve mal placée

Appelé pour la première fois avec l’équipe première du Sénégal, Mamour Ndiaye a vécu une trêve contrastée. Sûrement heureux de découvrir la vie des Lions de la Teranga, le gardien n’a pas disputé une seule minute. Quatrième dans la hiérarchie derrière Diouf, Diaw et Thiam, il est resté en tribunes lors des deux premiers matches. En qualifications à la prochaine CAN, les joueurs de Patrick Vieira ont été accrochés par le Mozambique (1-1) avant de battre l’Éthiopie (0-1).

En apprentissage, il était sur le banc des remplaçants lors du match amical disputé au Stade Vélodrome face aux Comores, le 4 octobre. Une première avec les Lions de la Teranga mais peut-être une occasion ratée en Verts. En effet, alors que Gautier Larsonneur est toujours aussi critiqué, Ndiaye aurait pu profiter de la rencontre de préparation face à Sion pour marquer des points. Il n’en a rien été et le portier Sénégalais pourrait vivre une nouvelle trêve contrastée, en novembre (9 au 17). S’il est de nouveau sélectionné, le gardien ne pourra pas jouer la Coupe de France, dont l’entrée en lice de l’ASSE est prévue le 14 novembre…

Tamar Svetlin pourrait manquer de rythme

Lui aussi a vécu une période internationale délicate. Pas titularisé pour la première fois depuis son arrivée à l’ASSE face à Metz, Tamar Svetlin n’a pas vraiment pu se changer l’esprit en sélection. Passé derrière Maxime Bernauer avant la trêve, le Slovène n’a pas joué une seule minute ces trois dernières semaines. En Ligue des nations, il est resté sur le banc face à l’Écosse (0-0), la Macédoine du Nord (2-0), en Suisse (2-1) et en Écosse (1-2) pour le match retour.

De quoi marquer un coup d’arrêt pour le milieu des Verts, qui avait participé à trois rencontres de la Slovénie lors de la dernière trêve internationale, en juin. Une sanction après ses performances mitigées depuis son arrivée dans le Forez ? Difficile à dire alors, que son adaptation reste à parfaire. Une preuve, du moins, de la période un peu délicate que traverse actuellement Svetlin, probablement en manque de rythme. Reste à voir s’il retrouvera sa place dans le onze titulaire face à Rodez, samedi.