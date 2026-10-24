Après son succès sur la pelouse du Red Star (0-1), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour accueillir le FC Nantes. Leaders de Ligue 2 avec 22 points, les Stéphanois affrontent une formation nantaise en grande difficulté. Quatorzièmes du championnat, les Canaris possèdent pourtant plusieurs arguments offensifs.

Le début de saison nantais est loin des ambitions affichées après la relégation. Trois défaites inaugurales face au Red Star (0-1), Laval (2-1) et Rodez (2-5) ont rapidement coûté sa place à Michel Der Zakarian. Arrivé fin août, Grégory Poirier peine encore à trouver la bonne formule.

Depuis sa nomination, Nantes a remporté deux rencontres, contre Nancy (1-0) et Boulogne (1-2). Les Canaris ont également partagé les points avec Guingamp (3-3) et Reims (0-0), avant de rechuter face à Dunkerque (2-3). Après neuf journées, ils ne comptent que huit points, avec onze buts inscrits et seize encaissés.

Nantes mise énormément sur ses couloirs

Depuis son arrivée, Grégory Poirier a progressivement abandonné la défense à quatre. Le technicien privilégie désormais une organisation à trois défenseurs centraux, accompagnés de deux pistons. Un système hybride, qui oscille entre le 3-5-2 et le 3-4-3 selon les phases de jeu.

Les données DataScout’ permettent de mieux comprendre cette identité. Les indicateurs sont comparés aux autres formations de Ligue 2. Plus la valeur se rapproche de 100, plus l’équipe se distingue dans cette caractéristique. Et un chiffre ressort immédiatement : les centres atteignent 90. Les Nantais cherchent régulièrement à utiliser les couloirs pour alimenter leurs attaquants. Leur présence dans la surface adverse grimpe également à 86, tandis que leur indice de jeu long atteint 76.

La possession reste importante avec un indice de 74. En revanche, le jeu entre les lignes n’atteint que 58. Nantes privilégie donc les côtés et les transmissions vers l’avant plutôt que les combinaisons dans l’axe.

Beaucoup d’occasions, mais une finition catastrophique

C’est probablement le plus grand paradoxe de cette équipe. Nantes parvient à se créer des situations, mais peine énormément à les concrétiser. Son indice de finition tombe à seulement 31, malgré une présence importante dans la surface.

Les deux dernières rencontres illustrent parfaitement cette difficulté. Contre Reims, les Canaris ont tenté 19 frappes sans parvenir à marquer (0-0). Une semaine plus tard, ils ont de nouveau tiré 19 fois face à Dunkerque, pour seulement deux buts inscrits (2-3). Au total, Nantes a donc tenté 38 frappes sur ses deux dernières sorties, pour seulement deux réalisations. Un manque de réalisme qui explique en partie son classement.

Killian Corredor représente l’une des principales menaces. L’ancien attaquant de Rodez a inscrit deux buts en cinq apparitions. Wilitty Younoussa affiche également deux réalisations et deux passes décisives. Le Camerounais se distingue par son activité et ses qualités physiques.

Sur le côté gauche, Ryad Hachem constitue une autre arme offensive. L’ancien joueur du Red Star compte un but et une passe décisive. Ses qualités de centre et sa capacité à créer des occasions correspondent parfaitement au projet de Poirier.

Une défense agressive, mais perméable

Défensivement, Nantes présente un profil particulièrement contrasté. Les Canaris affichent un indice d’agressivité de 91, l’une de leurs caractéristiques les plus marquées. Leur contrôle défensif atteint également 80, tandis que leur efficacité dans les duels se situe à 65.

Les Nantais ne cherchent pas spécialement à défendre très bas. Leur indice de pressing atteint 60, contre seulement 35 pour le recours au bloc bas. Une volonté de récupérer le ballon assez haut, sans parvenir à toujours maîtriser les situations adverses. Car malgré ces intentions, l’imperméabilité défensive tombe à seulement 38. Avec seize buts encaissés en neuf rencontres, Nantes possède l’une des défenses les plus fragiles du championnat.

La dernière sortie contre Dunkerque en est l’illustration. Malgré 60 % de possession et 19 tirs, les Canaris ont concédé trois buts. Ils avaient pourtant ouvert le score grâce à Kelvin Amian, avant de céder à trois reprises.

Les Stéphanois pourraient notamment chercher à exploiter les espaces laissés par les pistons nantais. Une équipe qui utilise énormément ses couloirs offensivement peut également s’exposer lorsque ses adversaires parviennent à se projeter rapidement.

Un adversaire qui doute avant Geoffroy-Guichard

Le contraste avec l’ASSE est particulièrement important. Saint-Étienne reste sur deux victoires consécutives sans encaisser le moindre but. À l’inverse, Nantes n’a remporté que deux de ses neuf rencontres et peine à trouver de la régularité.

Les Canaris ont toutefois montré qu’ils pouvaient rivaliser avec les meilleures formations, notamment lors de leur nul contre Reims. Leur capacité à multiplier les centres et à investir la surface adverse ne doit donc pas être sous-estimée.

Pour les hommes d’Ian Cathro, l’enjeu sera de limiter l’activité des pistons tout en profitant des nombreuses fragilités défensives adverses. L’ASSE aura surtout l’occasion de poursuivre sa marche en avant face à une équipe qui possède des qualités, mais qui cherche encore à les traduire en résultats.

Sources : DataScout’, SofaScore.