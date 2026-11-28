Après sa victoire sur la pelouse de Reims (0-1), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour affronter Villefranche. Leaders de Ligue 2, les Stéphanois accueillent une formation de Ligue 3 pour le huitième tour de Coupe de France. Avant cette rencontre, les Caladois présentent plusieurs faiblesses importantes, notamment défensivement.

Le début de saison de Villefranche est particulièrement compliqué. Après treize journées, les hommes d’Hakim Malek occupent la 17e place de Ligue 3 avec huit points. Leur bilan est inquiétant : deux victoires, deux matchs nuls et neuf défaites, pour douze buts inscrits et trente encaissés.

Arrivé début octobre pour remplacer Fabien Pujo, Hakim Malek peine encore à redresser la situation. Après une victoire contre Cannes (2-1) et un nul à Orléans (1-1), les Caladois ont rechuté contre Quevilly-Rouen (0-2), puis Bastia (4-2). Ils ont toutefois décroché leur qualification en Coupe de France face à Paray-le-Monial (0-3).

Villefranche cherche à conserver le ballon

Malgré ses difficultés, Villefranche ne se contente pas de subir. Hakim Malek s’appuie régulièrement sur une organisation en 4-1-4-1, avec une volonté de construire les attaques.

Les données DataScout’ permettent de mieux comprendre cette identité. Les indicateurs comparent les caractéristiques des équipes de Ligue 3. Plus la valeur se rapproche de 100, plus la formation se distingue dans le domaine concerné. Villefranche affiche un indice de possession de 68, tandis que son jeu long atteint 75. Les Caladois cherchent à conserver le ballon, mais utilisent également des transmissions longues pour progresser.

En revanche, leur jeu entre les lignes reste particulièrement limité (19), tout comme leur verticalité (43). Leurs attaques passent davantage par les couloirs, avec un indice de centres de 67.

Mathieu Cachbach et Mourad Louzif participent activement à cette organisation. Les deux milieux figurent parmi les joueurs les plus utilisés de l’effectif, avec le gardien Sullivan Péan.

Une attaque qui manque cruellement d’efficacité

Offensivement, les chiffres sont loin d’être rassurants. Villefranche affiche un indice de volume de tirs de seulement 36, tandis que sa finition plafonne à 42. Selon les statistiques de championnat, les Caladois tentent environ dix frappes par rencontre, dont 4,4 cadrées. Leur taux de conversion avoisine 9 %. Une production limitée qui explique en partie leurs douze buts inscrits.

À Bastia, Villefranche a pourtant montré sa capacité à produire du jeu. Malgré 64 % de possession et quinze tirs, les Caladois n’ont cadré qu’une seule tentative. Ils se sont finalement inclinés (4-2).

Mathieu Cachbach et Adama Diakité figurent parmi les meilleurs buteurs du club, avec deux réalisations chacun. Loïck Piquionne s’est également distingué en ouvrant le score dès la quatrième minute à Bastia.

Une défense particulièrement perméable

C’est incontestablement la principale faiblesse de Villefranche. Avec trente buts encaissés en treize rencontres, les Caladois possèdent la défense la plus fragile de Ligue 3. Les données DataScout’ confirment ces difficultés. L’indice d’imperméabilité défensive s’effondre à seulement 6, tandis que l’efficacité dans les duels ne dépasse pas 26. Le contrôle défensif reste également limité (31).

Pourtant, Villefranche affiche une certaine volonté d’agressivité. Son indice de pressing atteint 67 et son anticipation défensive grimpe à 71. Les Caladois privilégient une récupération assez haute, avec un recours limité au bloc bas (28).

Mais cette approche ne fonctionne pas toujours. Lorsque leurs adversaires parviennent à franchir le pressing, les espaces peuvent devenir particulièrement importants.

Des déplacements catastrophiques cette saison

Autre élément intéressant avant le déplacement à Geoffroy-Guichard : Villefranche n’a toujours pas remporté la moindre rencontre à l’extérieur en championnat. En sept déplacements, les Caladois n’ont pris qu’un point, obtenu à Orléans (1-1). Ils ont notamment encaissé six buts à Fleury (6-1), quatre au Puy (4-1) et quatre à Bastia (4-2).

Au total, Villefranche a déjà concédé 23 réalisations loin de ses bases, soit plus de trois buts par rencontre. Les hommes d’Hakim Malek n’ont d’ailleurs conservé leur cage inviolée qu’à deux reprises cette saison, toutes deux à domicile. L’ASSE devra néanmoins se méfier d’une formation capable de conserver le ballon et d’exercer un pressing intéressant. Mais les nombreuses fragilités défensives caladoises offrent des perspectives aux hommes d’Ian Cathro.

Face à un adversaire en difficulté, les Stéphanois auront l’occasion de poursuivre leur parcours en Coupe de France et de décrocher leur qualification pour les 32es de finale.

Sources : DataScout’, SofaScore.