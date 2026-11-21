Après sa victoire face à Laval (2-0), l’ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi soir avec un déplacement périlleux au stade Auguste-Delaune. Leaders avec 28 points, les Stéphanois affrontent une formation rémoise particulièrement dangereuse. Quatrièmes du championnat, les hommes de Nicolas Usaï possèdent notamment l’une des attaques les plus efficaces de Ligue 2.

Relégué de Ligue 1 au printemps 2025, le Stade de Reims nourrit toujours l’ambition de retrouver l’élite. Après douze journées, les Champenois comptent 21 points, avec cinq victoires, six matchs nuls et une seule défaite. Ils ont inscrit 24 buts, pour quinze encaissés.

Invaincus pendant onze rencontres, les Rémois ont finalement chuté à Grenoble (3-2) avant la trêve internationale. Ils se sont depuis qualifiés pour le huitième tour de Coupe de France à Tourcoing (0-1).

Reims privilégie les combinaisons dans l’axe

Nicolas Usaï s’appuie principalement sur une organisation en 4-2-3-1, avec une volonté de construire ses attaques par le jeu de position.

Les données DataScout’ permettent de mieux comprendre cette identité. Les indicateurs comparent les caractéristiques des équipes de Ligue 2. Plus la valeur se rapproche de 100, plus la formation se distingue dans le domaine concerné. Reims affiche un indice de jeu entre les lignes de 72, tandis que sa résistance au pressing atteint 71. Les Champenois privilégient ainsi les associations dans l’axe, plutôt que les longs ballons (37) ou les centres (24).

Leur indice de possession reste pourtant limité à 47. Selon les statistiques de championnat, les Rémois conservent environ 49 % du ballon, avec 83 % de passes réussies.

Yaya Fofana occupe une place centrale dans cette animation. Positionné derrière l’attaquant, l’Ivoirien participe à la construction tout en multipliant les projections vers la surface adverse.

Une efficacité offensive impressionnante

C’est incontestablement la principale force de Reims. Son indice de finition atteint 98, soit l’une des meilleures performances du championnat. Avec 24 réalisations en douze journées, les Champenois possèdent la deuxième meilleure attaque de Ligue 2, derrière l’ASSE et ses 25 buts.

Pourtant, leur volume de tirs reste relativement modéré (63). Les hommes d’Usaï tentent environ 11,8 frappes par rencontre, dont 5,1 cadrées. Une production qui témoigne de leur efficacité devant le but.

Yaya Fofana symbolise parfaitement cette réussite. Auteur de dix réalisations, il reste sur un doublé à Grenoble. Sambou Soumano et Youssef El Kachati comptent deux buts chacun, tandis que Daouda Guindo participe régulièrement à la création depuis son couloir gauche.

Face à Sochaux (2-0), Reims avait notamment trouvé le chemin des filets dès la 6e minute, avant de doubler la mise cinq minutes plus tard. Une capacité à concrétiser rapidement ses temps forts.

Une défense solide dans les duels, mais perfectible

Défensivement, Reims présente un profil assez contrasté. Son indice d’efficacité dans les duels atteint 82, tandis que sa défense aérienne se situe à 71. Les Champenois disposent notamment d’Elie N’Tamon, particulièrement performant dans les airs. Le défenseur ivoirien se distingue également par sa vitesse et ses qualités de relance.

Mais collectivement, certains indicateurs sont moins rassurants. Le pressing plafonne à 45, tandis que l’anticipation défensive ne dépasse pas 42. L’endurance constitue une autre faiblesse, avec un indice de seulement 36. L’imperméabilité défensive se situe à 59. Reims a encaissé quinze buts en douze rencontres et ne compte que trois matchs sans encaisser de but.

La défaite à Grenoble illustre ces difficultés. Malgré deux égalisations de Fofana et une nette domination territoriale, les Rémois ont finalement cédé à la 84e minute (3-2). Une fragilité que les Stéphanois pourraient chercher à exploiter.

Auguste-Delaune reste imprenable

Autre élément important avant la rencontre : Reims n’a toujours pas perdu à domicile cette saison. En six réceptions, les Champenois ont enregistré trois victoires et trois matchs nuls. Ils ont notamment battu Annecy (3-1), Dijon (4-2) et Sochaux (2-0).

Avec quinze buts inscrits à Auguste-Delaune, leur rendement offensif est particulièrement impressionnant. Ils y ont toutefois encaissé neuf réalisations, ne conservant leur cage inviolée qu’une seule fois. Face à une formation capable de faire la différence sur peu d’occasions, l’ASSE devra se montrer particulièrement vigilante. Mais les limites rémoises dans l’anticipation et l’endurance pourraient également offrir des opportunités aux hommes d’Ian Cathro.

Un succès permettrait aux Verts de conforter leur première place et de repousser Reims à dix longueurs. Un enjeu important face à un concurrent direct pour la montée.

Sources : DataScout’, SofaScore.