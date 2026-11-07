Après sa lourde défaite sur la pelouse de Guingamp (3-0), l’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour accueillir Laval. Toujours leaders de Ligue 2 avec 25 points, les Stéphanois affrontent une formation mayennaise en difficulté depuis le début de saison. Malgré leur seizième place, les Tango possèdent plusieurs arguments intéressants.

Le début de saison lavallois est particulièrement compliqué. Après onze journées, les hommes de David Vignes ne comptent que neuf points, avec deux victoires, trois matchs nuls et six défaites. Ils ont inscrit quatorze buts, mais en ont déjà encaissé 21.

Après neuf rencontres sans victoire, Laval a enfin retrouvé le succès vendredi dernier face à Boulogne (1-0). Un but de Mathys Houdayer a permis aux Mayennais de décrocher leur premier succès depuis le 14 août, contre Nantes (2-1).

Laval aime particulièrement avoir le ballon

Malgré ses difficultés, Laval possède une identité de jeu assez affirmée. David Vignes privilégie une organisation en 4-3-1-2, avec une volonté de construire les attaques et de conserver la possession.

Les données DataScout’ confirment cette tendance. Les indicateurs permettent de comparer les caractéristiques des équipes de Ligue 2. Plus la valeur se rapproche de 100, plus la formation se distingue dans le domaine concerné. Et un chiffre ressort immédiatement, l’indice de possession atteint 91. Les Tango possèdent d’ailleurs la deuxième meilleure moyenne du championnat dans ce domaine, avec environ 57 % du ballon.

En revanche, leur jeu entre les lignes reste limité (44), tout comme leur verticalité (55). Laval cherche davantage à construire patiemment qu’à accélérer immédiatement vers l’avant.

Esteban Mouton et Sam Sanna participent activement à cette organisation. Le premier anime son couloir droit, tandis que le second assure la circulation du ballon dans l’entrejeu.

Une domination qui manque d’efficacité

C’est probablement le principal paradoxe de cette équipe. Laval conserve régulièrement le ballon, mais peine à transformer cette possession en occasions dangereuses. Son indice de volume de tirs n’atteint que 42, tandis que sa finition plafonne à 40. Pourtant, sa présence dans la surface adverse se situe à 69 et son utilisation des centres à 71.

Selon les statistiques de championnat, les Lavallois tentent environ 13,1 frappes par rencontre, dont seulement 4,3 cadrées. Ils ont ainsi inscrit quatorze buts en onze journées.

Face à Boulogne, cette difficulté était encore visible. Malgré 63 % de possession et une supériorité numérique pendant toute la seconde période, Laval n’a tenté que dix frappes, dont deux cadrées. Une domination finalement récompensée par un court succès (1-0).

Mathys Houdayer reste le principal danger offensif avec quatre réalisations. Aboubakary Kanté en compte trois, tandis qu’Ethan Clavreul s’illustre davantage dans la création avec deux buts et quatre passes décisives.

Une défense agressive, mais très perméable

Défensivement, Laval présente un profil particulièrement contrasté. Son indice d’agressivité atteint 81, tandis que son défi physique se situe à 69. Les Tango cherchent donc à imposer de l’engagement dans les confrontations.

Mais cette agressivité ne s’accompagne pas d’une grande intensité collective. L’indice de pressing ne dépasse pas 43, tandis que l’intensité défensive s’effondre à seulement 16. L’endurance reste également limitée (36).

Le constat est encore plus inquiétant concernant la solidité défensive. L’imperméabilité tombe à 17, tandis que la défense aérienne ne dépasse pas 35. Des faiblesses qui se traduisent directement dans les résultats.

Avec 21 buts encaissés, Laval possède l’une des défenses les plus fragiles du championnat. La victoire contre Boulogne a d’ailleurs permis aux Mayennais de conserver leur cage inviolée pour la première fois de la saison.

Laval voyage très mal cette saison

Autre élément particulièrement intéressant avant le déplacement à Geoffroy-Guichard : les difficultés lavalloises à l’extérieur.

En cinq déplacements, les Tango n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre. Ils ne comptent qu’un match nul, obtenu à Metz (1-1), pour quatre défaites contre Rodez (3-1), Dijon (3-2), Pau (3-2) et Nancy (1-0).

Laval n’a donc pris qu’un point sur quinze possibles loin de Francis-Le-Basser, encaissant onze buts au passage. Une fragilité que les Stéphanois pourraient chercher à exploiter.

L’ASSE devra toutefois se méfier d’une formation capable de confisquer le ballon et de mettre de l’impact dans les duels. Mais face à une équipe qui manque d’intensité défensive et éprouve de grandes difficultés à voyager, les hommes d’Ian Cathro possèdent plusieurs arguments pour réagir après leur revers à Guingamp.

Sources : DataScout’, SofaScore.